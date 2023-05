Eurovisie Songfestival 2023: de leukste tweets en inhakers

Het Eurovisie Songfestival was vorig jaar eigenlijk gewonnen door Oekraïne, maar wegens de oorlog is dat niet het land waar het evenement wordt gehouden. Onze televisie laat ons vanavond afreizen naar Liverpool in Groot-Brittannië, waar het 30 miljoen euro kostende evenement neerstrijkt.

Een heerlijk feestje Hier gaan na de twee halve finales eerder deze week 26 acts tegen elkaar strijden. Waar sommige mensen het interessant zeggen te vinden vanuit een politiek oogpunt, vinden de meeste mensen het gewoon een heerlijk feest van opvallende outfits, gestoorde beats, valse uithalen en ingewikkelde camerastandpunten. Wil je er trouwens alles uithalen wat erin zit? Dan zijn hier een paar handige apps om het heerlijke feestje nog beter bij te wonen. We zien veel vrouwelijke acts dit jaar. De songs die veel vuldig als winnaars worden genoemd is Tattoo (van Loreen, die het Songfestival al eerder won voor Zweden) en Unicorn van Israel, al zal het ons gezien die politieke ontwikkelingen niets verbazen als een strijdlustiger lied wint, zoals My Sister’s Crown van Tsjechië.

Dit zijn de acts die je kunt verwachten: 1. Oostenrijk

Artiest: Teya & Salena

Titel: Who The Hell Is Edgar? 2. Portugal Artiest: Mimicat

Titel: Ai Coração

3. Zwitserland Artiest: Remo Forrer

Titel: Watergun

4. Polen Artiest: Blanka

Titel: Solo

5. Servië Artiest: Luke Black

Titel: Samo Mi Se Spava

6. Frankrijk Artiest: La Zarra

Titel: Évidemment

7. Cyprus Artiest: Andrew Lambrou

Titel: Break A Broken Heart

8. Spanje Artiest: Blanca Paloma

Titel: Eaea

9. Zweden Artiest: Loreen

Titel: Tattoo

10. Albanië Artiest: Albina and Familja Kelmendi

Titel: Duje

11. Italië Artiest: Marco Mengoni

Titel: Due Vite

12. Estland Artiest: Alika

Titel: Bridges

13. Finland Artiest: Käärijä

Titel: Cha Cha Cha

14. Tsjechië Artiest: Vesna

Titel: My Sister’s Crown

15. Australië Artiest: Voyager

Titel: Promise

16. België Artiest: Gustaph

Titel: Because Of You

17. Armenië Artiest: Brunette

Titel: Future Lover

18. Moldavië Artiest: Pasha Parfeni

Titel: Soarele şi luna

19. Oekraïne Artiest: TVORCHI

Titel: Heart of Steel

20. Noorwegen Artiest: Alessandra

Titel: Queen of Kings

21. Duitsland Artiest: Lord of the Lost

Titel: Blood & Glitter

22. Litouwen Artiest: Monika Linkytė

Titel: Stay

23. Israël Artiest: Noa Kirel

Titel: Unicorn

24. Slovenië Artiest: Joker Out

Titel: Carpe Diem

25. Kroatië Artiest: Let 3

Titel: Mama šč!

26. Groot-Brittannië Artiest: Mae Muller

Titel: I Wrote A Song

De leukste tweets over het Songfestival 2023 We hebben nu genoeg informatief gedaan, tijd voor de leukste tweets over het European Songfestival 2023 (en ja, we nemen er ook nog een paar mee van eerder deze week, gewoon omdat we ze je niet willen onthouden):