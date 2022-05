Deze apps zijn een musthave voor Songfestival 2022

Vanavond is het spannend, want dan mag S10 voor de vakjury laten zien wat ze kan. Ze is vanaf 21:00 uur in de eerste halve finale van het Songfestival te zien met haar nummer 'De Diepte'. Wil je je volledig onderdompelen in alles Songfestival? Dan zijn dit de apps voor je.

Songfestival De AVROTROS heeft een nieuwe Songfestival-app en die is fantastisch. Je kunt hierin namelijk doen alsof je zelf de jury bent en elke act beoordelen. Dat doe je op het gebied van zang, het lied en het optreden an sich. Het heeft verder geen invloed op de uitkomst van de wedstrijd, maar gewoon leuk om te doen. Je kunt er bovendien voor kiezen om een groep aan te maken zoals in de Wie Is De Mol-app, waardoor je ook de beoordelingen van je vrienden kunt zien.

My Eurovision Scoreboard Dit is ook een leuke app, want je kunt ook hierin beoordelingen doen. Het is mogelijk om een inzending een stukje te luisteren, mocht je zijn vergeten welke ook alweer welke is. Je krijgt uiteindelijk -zoals de naam al doet vermoeden- een ranglijst en kunt dan precies zien wie jij die douze points gunt.

Spotify Spotify wist vorig jaar goed te voorspellen wie het Songfestival zou winnen (gebaseerd op het aantal streams) en dat gaat nu weer gebeuren. Tenminste: Spotify voorspelt dat het weer Italië is, terwijl veel mensen denken dat het Oekraïne wordt. Goed nieuws voor Nederland, want wij zouden derde worden, net na Zweden, aldus Spotify. Spotify is een goede app voor het Songfestival, want er zijn allerlei toffe playlists te vinden die alles te maken hebben met het popfestijn.

Eurovision Song Contest Natuurlijk is er ook een officiële app van Eurovision Song Contest. Deze is belangrijk, want hierin kun je stemmen op je favo inzending en dat heeft ook echt invloed op het resultaat van de wedstrijd. Je kunt ook meteen de teksten van de nummers vinden in de app, waardoor je lekker kunt meeblèren in talen die je nog nooit sprak.