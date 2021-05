Spotify voorspelt winnaar Eurovisie Songfestival

Spotify heeft twee maanden de streamingcijfers van Songfestival-kandidaten onderzocht. Uit deze verzamelde luisterdata blijkt dat de Italiaanse inzending door Måneskin het meeste wordt beluisterd.

Onze bijdrage van Jeangu Macrooy staat met ‘Birth of A New Age’ nog net binnen de top 10. De Nederlandse inzending doet het ook goed bij onze buurlanden. In België staat ‘Birth Of A New Age’ op nummer 4 en in Luxemburg op nummer 7.

Songfestivalfans beluisteren blijkbaar hun favoriete inzendingen massaal op Spotify. Na de eerste halve finale op 18 mei 2021 zag Spotify wereldwijd een toename van 124% in het aantal streams. In Nederland was er zelfs een stijging van 167% te zien.

Duncan Laurence nog steeds populair

Twee jaar na het Eurovisie Songfestival in Israël is Duncan Laurence nog steeds mateloos populair. ‘Arcade’ is het meest gestreamde winnende Eurovisielied aller tijden op Spotify. Duncan Lawrence stoot daarmee ‘Euphoria’ van Loreen, de Zweedse winnares uit 2012, van de troon. Het nummer heeft nu 156% meer streams dan ‘Euphoria’, die vorig jaar nog deze titel opeiste. Tevens ziet ‘Arcade’ een stijging van 171% in vergelijking met ABBA's ‘Waterloo’ van het Songfestival in 1984.