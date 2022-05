​Songfestival 2022: de leukste tweets en inhakers

Het Eurovisie Songfestival is in volle gang. Dinsdag heeft ‘onze’ S10 laten zien wat ze kan. Met succes, want zij staat zaterdag op het podium in de finale van Songfestival 2022. In Turijn moet ze het met ‘De Diepte’ gaan doen en vanavond wordt duidelijk tegen wie precies. Dan is namelijk de tweede halve finale van het muziekfestijn.

Leukste tweets over het Songfestival

Het is best bijzonder dat S10 kiest voor een Nederlandstalig lied: de vorige keer dat we dat deden liep dat namelijk niet bepaald goed af: dat was namelijk Sieneke met Sha-la-lie (oke, eigenlijk ‘Ik ben verliefd’). Aan de andere kant is De Diepte wel een vrij melancholisch nummer en Anouk met Birds, maar vooral Duncan Laurence met Arcade hebben bewezen dat wij daar toch erg goed in zijn. We duimen voor Stien den Hollander!

Eerder schreven we al over apps die je absoluut moet hebben om de beste Songfestival-ervaring te hebben. Heerlijk om al die gekke acts van allerlei landen voorbij te zien komen en te beoordelen. Maar dat beoordelen wordt ook volop gedaan op social media en daar kunnen we prima van meegenieten. Lees hier de leukste tweets en inhakers over de populaire, Europese popwedstrijd. Als we immers iets hebben geleerd van deze wedstrijd, dan is het wel dat ALLES kan: