Dope Thief: boeven spelen agenten in nieuwe Ridley Scott

Apple heeft binnenkort een nieuwe tv-serie die een bijzonder verhaal verteld over criminelen die doen alsof ze agenten zijn. Het crimi-drama is gebaseerd op het boek van Dennis Tafoya uit 2009. En de cast is interessant: Brian Tyree Henry en Wagner Moura zijn erin te zien.

Paper Boi en Pablo Escobar

Veel mensen zullen Henry vooral kennen als Paper Boi uit Atlanta en Wagner Moura uit Narcos, maar nu bundelen ze hun krachten. Ze zijn vrij kleine dieven, tot ze per ongeluk een grote drugsoperatie beroven en in grote problemen komen. De serie komt niet alleen qua verhaal schijnbaar soms wat opvallend uit de hoek, tijdens het filmen van deze serie ging er ook heel wat mis.

In eerste instantie zou Michael Mando de rol van Mouro spelen, maar die had een probleem met een andere acteur op de set, waarna hij werd ontslagen. Vervolgens kon het filmen alsnog niet doorgaan omdat de scenarioschrijvers gingen staken in de grote Hollywood-staking van recente jaren. Uiteindelijk is zelfs ook nog de titel veranderd die eigenlijk Sinking Spring was, dus er gaat niet alleen een heleboel aan vooraf in deze serie, ook in het echt om het allemaal mogelijk te maken.

Dope Thief

Maar op 14 maart gaat het eindelijk gebeuren, dan zijn de eerste twee afleveringen te zien op Apple TV+, dat recent ook op Android-apparaten is verschenen met zijn eigen app.