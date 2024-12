Je kijkt Apple TV+ dit weekend helemaal gratis

Je hebt verder niets nodig als je dit weekend Apple TV+ wil kijken. Wel is de timing interessant van het bedrijf: Netflix lanceerde net vorige week zijn tweede seizoen van megasucces Squid Game. Apple wil duidelijk even goed laten zien wat het in zijn mars heeft en hoe doe je dat beter dan door iedereen toegang te geven tot de streamingdienst?

Severance en Cherry

Normaliter heb je een abonnement nodig, maar nu dus even niet. Je kunt topseries als Ted Lasso, The Morning Show, Severance, For All Mankind en Slow Horses kijken, of mooie films als Cherry, On The Rocks en CODA. Er staat veel goede content op Apple TV+, die niet altijd door het grote publiek wordt gezien. Dat komt mede door de manier waarop Apple zijn marketing hiervoor doet: die is aanzienlijk minder heftig dan die van bijvoorbeeld Netflix, dat zelfs op de perrons van NS voorbij komt met tips.