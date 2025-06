Dood is dood in het DC-film-universum: dit is wat dat betekent

Superman komt bijna uit en veel DC-fans zitten er klaar voor om te kijken hoe David Corenswet de rol speelt, maar ook hoe James Gunn ook hier ongetwijfeld weer een feestje van maakt, zoals hij dat ook met Guardians of the Galaxy heeft gedaan. Maar er zit ook een serieus randje aan: dood is dood.

Dood is dood

Het is voor sommige mensen een van de grootste irritaties: die superheldenuniversa die bol staan van de parallelle universa, de personages die dood zijn maar dan toch niet, enzovoort. Gunn steekt er een stokje voor in zijn nieuwe DC-film Superman. Sterker nog: in het nieuwe DC-film-universum is een personage echt dood als hij doodgaat. Hij wil dat de dood betekenis heeft.

We zijn benieuwd of we daar met Superman al iets van gaan zien. In ieder geval zitten deze personages erin, dus het is afwachten of ze er ook levend uitkomen:

Superman

Lois Lane

Lex Luthor

Mister Terrific

Guy Gardner

Hawkgirl

Metamorpho

Baby Joey

The Engineer

The Hammer of Boravia

Ultraman

Rick Flag Sr.

Supergirl

Maxwell Lord

Kryptonian robots, including Kelex

Krypto

Jonathan Kent

Martha Kent

Perry White

Jimmy Olsen

Steve Lombard

Cat Grant

Ron Troupe

Eve Teschmacher

Otis

De film, die 2 uur en 9 minuten duurt (inclusief credits en post-credits, goed om te weten), verschijnt op 11 juli in de bioscoop.