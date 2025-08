Dit is de slechterik in de nieuwe Star Wars-film Starfighter

Starfighter wordt een standalone film met volledig nieuwe personages, dus we kunnen ook niet afgaan op lore van Star Wars. In ieder geval speelt het zich af na de evenementen van The Rise of Skywalker. Starfighter heeft overigens eigenlijk een andere topschurk, namelijk Mia Goth (X), dus of Smiths personage dan onder haar werkt of het toch anders zit, moeten we nog maar zien. Zijn ze handlangers of juist niet?

The Mandalorian And Grogu

Later dit jaar start het filmen van deze prent in het Verenigd Koninkrijk en op 28 mei 2027 komt de prent uit. Eerst krijgen we op 22 mei 2026 nog The Mandalorian And Grogu in de bios van Jon Favreau.