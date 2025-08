Alle afleveringen van Trainwreck op Netflix beoordeeld

Trainwreck: The Real Project X

Ik weet niet of we het Neerlands trots moeten noemen, maar er zit dus ook een Nederlands verhaal in de serie. Waar Storm Area 51 een implosie was, daar is The Real Project X juist een explosie. Een meisje uit Haren dacht een leuk verjaardagsfeestje bij haar thuis als Facebook-event voor haar vrienden te maken, maar ze had even niet door dat het een openbaar evenement was. Uiteindelijk liep het compleet uit de hand en stonden onder andere de jongens van StukTV klaar om het allemaal te filmen voor hun 15 minutes of fame. Uiteindelijk is hun faam aanzienlijk groter geworden -gelukkig ook door andere producties-, en uiteindelijk is het ook goedgekomen met het jarige meisje. Maar het is wel grappig om zo’n super-Netflix-variant van dit verhaal te leren.

2,5 van 5 sterren