5 bizarre documentaires die in 2025 op Netflix zijn verschenen

Netflix heeft ons door de jaren heen veel gekke verhalen vertelt in documentairevorm. Soms wil je naar je televisie schreeuwen omdat het antwoord op het probleem zo overduidelijk lijkt, soms zit je gewoon met open mond te kijken wat zich allemaal voor je ontvouwt. Mensen maken soms rare keuzes, een kat in het nauw soms rare sprongen, en daar zie je in deze bizarre documentaires die in 2025 op Netflix zijn verschenen het perfecte voorbeeld van.

Titan: The Oceangate Disaster

Titan: The Oceangate Disaster is niet zo’n goede documentaire als het had kunnen zijn, omdat het verhaal vooral wordt verteld vanuit een bepaalde kant, in plaats van dat de organiastie zelf veel aan bod komt. Tegelijkertijd is er wel veel data te zien en wordt er veel uitleg gegeven over hoe processen bij Oceangate in elkaar zitten. Deze documentaire brengt in kaart wat er allemaal fout is gegaan met de Titan-onderzeeër. Cue een paar medewerkers die al jaren aan de bel trekken, allerlei video’s over mensen die zichzelf per se mission specialist moesten noemen en een huilende influencer die alleen maar aan zichzelf denkt: deze documentaire vertelt een verhaal over grootheidswaanzin dat eigenlijk niet te filmen is.