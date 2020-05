​Disney+ krijgt National Treasure-serie én komt naar België

Wie National Treasure zegt, zegt kinderrip-off van Indiana Jones met Nicholas Cage in de hoofdrol. Dat is binnenkort nog maar gedeeltelijk waar. De film-reeks krijgt een vervolg in de vorm van een tv-serie op Disney+.. Een vervolg zonder meneer Cage, want die is inmiddels druk met de rol van zijn leven, namelijk die van Joe ‘Tiger King’ Exotic. Meer nieuws voor Disney+: de streamingdienst komt in september naar België.

National Treasure op Disney+

Terwijl er ondertussen ook al een National Treasure 3-film in de maak is, heeft Disney ook nog aangekondigd een serie van de avonturenreeks naar zijn streamingdienst te brengen, zo blijkt uit een interview dat Collider had met producent Jerry Bruckheimer. Hij zegt daarin: “We werken inderdaad aan National Treasure voor streaming en voor het witte doek. Hopelijk komen ze mooi samen en brengen we jullie een andere National Treasure, maar ze zijn allebei vrij actief. Die voor Disney+ heeft een aanzienlijk jongere cast, maar wel hetzelfde concept. De bioscoopfilm krijgt dezelfde cast.”