Disney+ bereikt mijlpaal van 103 miljoen abonnees

Er wordt niet altijd even positief gesproken over Disney+, omdat het soms wat achterblijft waar het gaat om grote nieuwe content, echter lijken Marvel-series als WandaVision en Falcon & the Winter Soldier daar verandering in te brengen. De streamingdienst telt maar liefst 103 miljoen abonnees.



Marvel-series

Dat is indrukwekkend, als je je bedenkt dat we pas sinds anderhalf jaar van deze dienst kunnen genieten. Zeker de laatste maanden zijn er miljoenen abonnees bijgekomen, omdat die Marvel-series toen verschenen. Inmiddels maken we ons op voor Loki, dat in juni van start gaat. Wat misschien ook helpt in populariteit, dat is de komst van het kanaal Starz, waarop wat meer content voor volwassenen staat.

Het is nog wel even afwachten hoe het aantal abonnees zich dit jaar verder ontwikkelt. Uiteraard hebben we door het verplichte thuis zijn en het sluiten van bioscopen meer aandacht gehad voor thuisentertainment dan we misschien in de wereld voor het virus zouden hebben. Bovendien heeft Disney nog grote bioscoopknallers in aantocht dit jaar: namelijk Black Widow en Cruella. Hoewel Disney op veel gebieden veel geld is verloren door de pandemie, heeft het goede hoop wanneer straks de Disney-parken weer allemaal volop open mogen zijn.