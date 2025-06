Deze nieuwe series en films komen binnenkort naar Apple TV+

Apple heeft niet alleen nieuwe software aangekondigd, maar deelde ook een reel van wat je allemaal kunt verwachten op Apple TV+ de komende tijd. We noemen een Slow Horses seizoen 5, Chief of War met Jason Momoa en het derde seizoen van Invasion. Al kijken wij vooral uit naar Highest 2 Lowest en het vierde seizoen The Morning Show, maar ook die komen er snel aan.

Binnenkort op Apple TV+

Het is vooral tof om te zien welke bekende acteurs Apple allemaal weet aan te trekken: Jason Momoa, Jennifer Aniston, Denzel Washington, Seth Rogen, enzovoort. In ieder geval zijn dit de films en series waarin we ze de komende tijd op Apple TV+ kunnen zien volgens de onderstaande trailer: Foundation, Chief of War, Invasion, Platonic, The Savant, Slow Horses, The Morning Show, Highest 2 Lowest, The Last Frontier, Loot en The Lost Bus.