Denzel Washington runt de boel in Apple TV+-film Highest 2 Lowest

Spike Lee is een legendarische regisseur die onder andere Inside Man, BlacKkKlansman, Oldboy en Da 5 Bloods maakte. Nu is hij terug en heeft hij wederom een van zijn favoriete acteurs weten te strikken: Denzel Washington. In de nieuwe film voor AppleTV+ is hij een hoge pief in de muziekindustrie.

Highest 2 Lowest

De trailer laat meer zien van deze remake van High and Low uit 1963 (Akira Kurosawa). We zien niet alleen Denzel, maar ook andere bekende gezichten zoals A$AP Rocky, Ice Spice, Jeffrey Wright en Ilfenesh Hadera. Of Denzels personage echter alleen maar met zijn geld bezig is, dat lijkt er niet op. We horen hem in de trailer zeggen dat er meer in het leven is dan geld verdienen. Hij wil vooral weten of je met het succes en met het falen om kunt gaan, en met de gekte natuurlijk, want die is er volop. Het is niet een ultiem lange trailer, maar het is duidelijk dat het een gekkenhuis is.

Op 22 augustus kun je in de bioscoop bekijken hoe gek het wordt, waarna de film op 5 september op de streamingdienst van Apple verschijnt.