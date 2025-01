Apple+ TV-serie Prime Target doet je anders kijken naar cijfers

We houden ervan, vooral in de wintermaanden: ons even helemaal onder te dompelen in een goede whodunnit, of een serie waarin de held allerlei complotten ontrafelt. Die laatste categorie komt binnenkort naar Apple TV+, want dan verschijnt Prime Target.

Prime Target op Apple TV+

Prime is het Engelse woord voor onder andere priem, van priemgetal. Dat is ook precies waar deze serie over gaat. Een jongeman gespeeld door Leo Woodall (The White Lotus, Citadel en One Day) is een soort wonderkind dat met cijfers kan wat Jutta Leerdam met ijs doet. Hij speelt in de conspiracythriller een student die door zijn geweldige ontdekkingen over cijfers de aandacht trekt van minder frisse personen. Kan hij in deze serie uit handen blijven van deze schurken?

De serie is gemaakt voor Apple TV+ door Sherlock-maker Steve Thompson. De jongeman maakt het Isaac Newton moeilijk als zijn docent en in een volgend shot zien we hem iets onthullen over getallen wat we blijkbaar als mensheid nooit eerder wisten. Hoewel, of de hele mensheid het niet wist? Stukje bij beetje ontvouwt hij het hele verhaal en hoe dichter hij bij de antwoorden komt, hoe heviger zijn tegenstanders waarschijnlijk zullen terugvechten.

Wonderkind

De officiële beschrijving is: “ Edward Brooks (Woodall), een briljante jonge afgestudeerde wiskundestudent, staat op het punt van een grote doorbraak. Als hij erin slaagt een patroon in priemgetallen te vinden, heeft hij de sleutel tot elke computer ter wereld in handen. Al snel begint hij te beseffen dat een onzichtbare vijand zijn idee probeert te vernietigen nog voor het geboren is, wat hem in de baan van Taylah Sanders werpt, een NSA-agente (Swindell) die tot taak heeft het gedrag van wiskundigen in de gaten te houden en erover te rapporteren. Samen beginnen ze de verontrustende samenzwering te ontrafelen waarvan Edward het hart is.”

Het ziet er goed uit: wij hebben er zin in. Prime Target is vanaf 22 januari op Apple TV+ te zien.