Deze films en series zie je vanaf 1 april 2022 op Netflix

April april doet wat hij wil. En daar is geen woord aan gelogen. Na een heerlijke periode van zonnig weer en temperaturen rond de 19/20 graden, is de kans groot dat we morgen wakker worden en er buiten een flink pak sneeuw ligt. Vorig weekend is de zomertijd ingegaan en is het dus 's avonds weer wat langer licht. Met als logisch gevolg dat we wat minder snel in de bank ploffen en het aantal wekelijkse Netflix-binge-sessies dus wat in moeten korten.

In het eerste kwartaal van 2022 zijn er genoeg spannende, leuke en interessante films, series en documentaires beschikbaar gekomen op ons aller (222 miljoen abonnees) favoriete streamingdienst. En ook voor deze maand staat er weer een flinke update klaar.

Met ondermeer nieuwe seizoenen van Elite, Better Call Saul, Russian Doll, Selling Sunset, OZARK, Outlander (Seizoen 6 vooralsnog alleen in België) en nog veel meer. In onderstaande overzicht staan alle films, series en documentaires die nieuw verschijnen op Netflix in april 2022.

Netflix Original Series

Zoals altijd beginnen we met een overzicht van alle nieuwe Netflix Original Series. Iets waar Netflix natuurlijk altijd de focus op heeft. Deze Original series komen vaak helemaal in een keer beschikbaar om te bingen, op een paar uitzonderingen na waarvan er wekelijks een nieuwe aflevering toegevoegd zal worden.