Dexter Resurrection nu te zien op SkyShowtime: Dexter is terug in bloedvorm

Dexter Resurrection is nu te streamen op SkyShowtime in Nederland. De beruchte en zo geliefde seriemoordenaar die zelf moordenaars uitschakelt, is terug van weggeweest. En dit keer krijgt Dexter het een stuk zwaarder dan in eerdere series. Na weken in coma te hebben gelegen ontdekt hij dat zijn zoon Harrison spoorloos is verdwenen. Het begin van een nieuw, duister hoofdstuk.

Dexter Resurrection op SkyShowtime: wat kun je verwachten?

In deze nieuwe reeks wordt Dexter gedreven door schuldgevoel en zijn grote wens om de band met Harrison te herstellen. Zijn zoektocht brengt hem naar New York City, waar hij niet alleen nieuwe gevaren tegenkomt, maar ook een aantal oude bekenden. Zo keert zijn goede vriend Angel Batista (David Zayas) terug die vaak bijdraagt voor het moreel kompas in de serie. De aanwezigheid van Batista zorgt er ook voor dat het zorgvuldig verborgen verleden van Dexter dreigt te worden bloot gelegd.

De serie voelt duidelijk meteen een stuk groter en duisterder dan New Blood. Waar dat seizoen zich afspeelde in een klein dorp, kiest Resurrection voor de chaotische straten van New York. Dat levert niet alleen een frisse setting op, maar ook een portie nieuwe energie.

Resurrection vs New Blood

New Blood probeerde het verhaal af te sluiten, met Harrison in de spotlight. Resurrection gooit juist die relatie open als belangrijkste mysterie. Door deze wissel voelt Resurrection veel meer als een reboot dan een epiloog. Waar New Blood soms verzandde in kleine subplotjes, zet Resurrection vanaf het begin hoog in met veel meer spanning en een grootstedelijke dreiging.

Wat Dexter Resurrection slim doet, is spelen met verwachtingen. Fans die dachten dat het verhaal écht klaar was, krijgen in deze serie veel meer verrassingen voor de kiezen. Aflevering vier (noteer die maar gerust met GOT star Peter Dinklage), Call Me Red, wordt nu al genoemd als een van de beste afleveringen ooit uit de hele cyclus van Dexter.

De serie gebruikt duidelijk dat typische innerlijke conflict van Dexter. Die rare mix van empathie en afschuw die we kennen uit de oorspronkelijke seizoenen. Precies dát maakt Resurrection tot een waardige comeback. Fans van Dexter zullen moeite hebben om de serie niet te bingen.

Cast en hoge scores

Michael C. Hall keert uiteraard terug als Dexter. Daarnaast zien we David Zayas (Angel Batista) en Jack Alcott (Harrison), en grote namen als Uma Thurman (Mia Wallace in Pulp Fiction en de Kill Bill films van Quentin Tarantino) naast superstar Peter Dinklage (Tyrion Lannister in Game of Thrones).

De ontvangst is opvallend positief:

IMDb-score: 9,2 gemiddeld

Rotten Tomatoes: 95% approval rating

Recordstart op Showtime in de VS, ruim 3 miljoen kijkers in de eerste dagen

Dat laat weinig aan twijfel over. Dexter Resurrection is geen reanimatie voor het format van Dexter, maar een serie die gewoon staat als een huis.

Conclusie

Of je nu fan bent sinds seizoen 1 of via New Blood of Original Sin bent ingestapt: Dexter Resurrection op SkyShowtime is de moeite waard. Het voelt niet als mosterd na de maaltijd, maar als een tweede kans. En misschien zelfs met een comeback die sterker is dan dat je ooit had kunnen verwachten. Deze serie hebben we echt niet zien aankomen

Is dit nu het echte einde voor Dexter?

Toch blijft er nog een vraag hangen: is Dexter Resurrection nu echt het laatste hoofdstuk, of gewoon een springplank naar nóg een seizoen? Showtime heeft er nog geen punt achter gezet en gezien de cijfers lijkt het meer op een komma. Het gevaar van overrekken ligt duidelijke op de loer. Het personage van Dexter is iconisch, maar ook fragiel. Elk extra seizoen moet écht iets toevoegen, anders verandert nogmaals een comeback in de grote uitmelkshow.

Praktisch: