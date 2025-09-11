Dexter Resurrection: nieuwe fans winnen en oude beminnen

De Dexter-serie lijkt steeds meer een soap te worden, waarbij mensen worden neergeschoten, maar dan toch niet dood blijken te zijn, met coma’s en geesten: we weten nog goed dat het Barbara in As the World Turns overkwam. Toch heeft het nog steeds genoeg diepgang, tempo en humor om je geboeid te houden. Dat bewijst in ieder geval Dexter: Resurrection, dat opmerkelijk genoeg ook heel geschikt is voor nieuwe fans.
Het is een serie die al twintig jaar oud is: Dexter, waarin Michael C. Hall een man speelt die de politie zowel helpt als forensisch analist, als ook een beetje tegenwerkt als seriemoordenaar. Dat laatste is natuurlijk zijn grote geheim: hoe hij mensen die het net zo nauw nemen met hoe je met andere mensen om hoort te gaan ombrengt. En niet zomaar: hij hakt ze in 9 stukken. De eerste serie van Dexter liep van 2006 tot 2013 en besloeg 8 seizoenen, maar toen volgden er veel later nog twee losse spin-offs die allebei maar een seizoenen zouden duren: Dexter: New Blood dat in 2021 te zien was en Dexter: Original Sin dat dit jaar verscheen.
Waarom Resurrection er zo snel achteraan komt is onduidelijk, maar tegelijkertijd kunnen de twee los van elkaar bestaan: Original Sin vertelt het oorsprongsverhaal van de beste man, waarin Dexter Morgan wordt gespeeld door Patrick Gibson. Toch heeft die helaas ook net te horen gekregen dat hij een andere klus moet gaan zoeken, want Original Sin gaat dus niet door. Het is te hopen dat Dexter: Resurrection een langer lot beschoren is. Het is in ieder geval een serie die heel goed is ontvangen: in de Verenigde Staten kwam het deze zomer al uit, bij ons staat het er dus vanaf 12 september op.
We mochten alvast een aflevering kijken en dat deden we als kijker van Dexter en als leek. Beide doelgroepen worden goed bediend in deze eerste aflevering, die steeds wisselt tussen Dexter zelf en zijn zoon Harrison. We zullen niet verklappen hoe dat dan zit met het einde van New Blood: dat mag je zelf bekijken, maar het moge duidelijk zijn dat Dexter niet dood is. Op het evenement van SkyShowtime waar we waren stond weliswaar een doodskist: die was leeg. Ook hingen er overal posters waarop duidelijk werd dat de geliefde seriemoordenaar zelf nog niet het loodje had gelegd.
Terug naar die eerste aflevering, want daarin zien we hoe Harrison lekker aan de slag is in een Amerikaans hotel, terwijl zijn vader een soort Scrooge-achtige situatie beleeft waarin hij bezoek krijgt van allerlei geesten. Een vrij gedurfde actie, want niet iedereen trekt zulke geesten even goed, zeker niet als daar meteen in de eerste aflevering mee wordt begonnen. Kenners van de serie zullen het waarschijnlijk wel net even anders naar de geesten kijken: het zijn immers allemaal oude bekenden, en dat geeft het voor hen een extra laagje.
Klinkt misschien alsof mensen die de serie nog nooit hebben gezien dan totaal clueless achterblijven, maar dat valt mee: je kunt veel uit de gesprekken halen, waardoor het je redelijk helpt om dingen in context te plaatsen. Bovendien is het ook een goede reminder, namelijk dat je misschien eerst de 10 seizoenen die nu bestaan van Dexter, inclusief de spin-offs voor Resurrection dus, moet kijken. Het is de moeite waard, al kom je ook heel ver als je gewoon instapt bij deze nieuwe Dexter-reeks, die zich afspeelt in New York.
De eerste aflevering van Dexter: Resurrection heeft een lekker tempo en de makers hebben er goed aan gedaan om vader en zoon af te wisselen: snel en langzaam. Het kijkt heerlijk weg en het presenteert je ook meteen met een probleem waarvan je denkt: ‘Hoe gaan ze dat nou weer oplossen?’ En dat is uiteindelijk wat Dexter zo mooi maakt, die constante klopjacht en mogelijkheid om ontmaskerd te worden. Iets waar de serie ook vaak knipogen naar maakt en grapjes over maakt.
Er was een ding dat me op minder positieve manier opviel en dat is de muziekkeuze. Om de prachtige Uma Thurman, die in deze serie volop te zien zal zijn, te introduceren met de introtune van Peaky Blinders, dat is een keuze die me wat tegen de borst stuit. Peaky Blinders is ontzettend populair, dus waarom niet kiezen voor een nummer met hetzelfde dna, zonder dat het precies hetzelfde is? Het nummer is ook heel duidelijk en lang te horen, waardoor ik eigenlijk een beetje uit de introductie van Uma Thurman werd gehaald. Dat gezegd hebbende: dat Uma Thurman nu ook deel uitmaakt van de serie is een zeer welkome verrassing.
Ik ben dan ook erg nieuwsgierig hoe het haar verder afgaat, al kennen we Dexter inmiddels ook wel een beetje: die praat zich er wel weer uit. En zo niet, dan vindt hij alsnog een manier om er onderuit te komen, al zou Uma’s personage nog best een flinke kluif voor hem kunnen zijn. En als zij het niet doet, dan ongetwijfeld zijn zoon wel. Zin in, om Dexter weer te zien Dexteren.
Dexter: Resurrection is vanaf 12 september te zien op SkyShowtime.