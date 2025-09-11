Dexter Resurrection: nieuwe fans winnen en oude beminnen

De Dexter-serie lijkt steeds meer een soap te worden, waarbij mensen worden neergeschoten, maar dan toch niet dood blijken te zijn, met coma’s en geesten: we weten nog goed dat het Barbara in As the World Turns overkwam. Toch heeft het nog steeds genoeg diepgang, tempo en humor om je geboeid te houden. Dat bewijst in ieder geval Dexter: Resurrection, dat opmerkelijk genoeg ook heel geschikt is voor nieuwe fans.

Dexter: Resurrection

Het is een serie die al twintig jaar oud is: Dexter, waarin Michael C. Hall een man speelt die de politie zowel helpt als forensisch analist, als ook een beetje tegenwerkt als seriemoordenaar. Dat laatste is natuurlijk zijn grote geheim: hoe hij mensen die het net zo nauw nemen met hoe je met andere mensen om hoort te gaan ombrengt. En niet zomaar: hij hakt ze in 9 stukken. De eerste serie van Dexter liep van 2006 tot 2013 en besloeg 8 seizoenen, maar toen volgden er veel later nog twee losse spin-offs die allebei maar een seizoenen zouden duren: Dexter: New Blood dat in 2021 te zien was en Dexter: Original Sin dat dit jaar verscheen.

Waarom Resurrection er zo snel achteraan komt is onduidelijk, maar tegelijkertijd kunnen de twee los van elkaar bestaan: Original Sin vertelt het oorsprongsverhaal van de beste man, waarin Dexter Morgan wordt gespeeld door Patrick Gibson. Toch heeft die helaas ook net te horen gekregen dat hij een andere klus moet gaan zoeken, want Original Sin gaat dus niet door. Het is te hopen dat Dexter: Resurrection een langer lot beschoren is. Het is in ieder geval een serie die heel goed is ontvangen: in de Verenigde Staten kwam het deze zomer al uit, bij ons staat het er dus vanaf 12 september op.