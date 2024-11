Dexter: Original Sin is klaar voor nieuwe psychische spelletjes

Michael C. Hall: we hebben allemaal gezien hoe het afliep met zijn Dexter Morgan aan het einde van Dexter: New Blood. Maar geen zorgen, de bekende slager van Bay Harbor is terug. Dexter: Original Sin is een nieuwe serie uit een ander moment in Dexters leven. Baby Dexter, gespeeld door een heel andere acteur.

Dexter: Original Sin

Patrick Gibson kruipt in deze serie in de rol van Dexter in zijn studententijd. Natuurlijk had hij het toen al moeilijk met zijn neigingen. Hoewel, moeilijk? Bekijk dat vooral in deze prequel op Dexter, waarin je ziet hoe deze killer aan zijn manier van doen is gekomen. En, leuk detail, Michael C. Hall is nog steeds dichtbij. Hij kruipt zelfs in je hoofd, want hij praat het allemaal vanuit Dexters gedachten aan elkaar. Ook leuk: het icoon Christian Slater is de mentor van Dexter en zelfs Sarah Michelle Gellar heeft een gastrol. Christina Milian is een jonge detective LaGuera en James Martinez is Angel Batista.

Dit is de omschrijving: “Dexter: Original Sin volgt Dexter (Gibson) tijdens zijn overgang van student naar wrekende seriemoordenaar. Wanneer zijn bloeddorstige drang niet langer kan worden genegeerd, moet Dexter leren zijn innerlijke duisternis te kanaliseren. Onder begeleiding van zijn vader, Harry (Slater), neemt hij een code aan die hem moet helpen om mensen te vinden en te doden die het verdienen om uit de samenleving te worden geëlimineerd zonder op de radar van de politie te komen. Dit is een bijzondere uitdaging voor de jonge Dexter als hij begint aan een forensische stage bij het Miami Metro Police Department.”

Vrijdag de 13e

Dexter: Original Sin verschijnt op 13 december (vrijdag de dertiende, hoe kan het ook anders?) op Paramount+. Geen zorgen, dat is in Nederland SkyShowtime: dat is waar veel Paramount+-content alsnog te zien is.