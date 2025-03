‘De Power Rangers komen terug in een eigen serie’

Het is nog niet 100 procent zeker, maar het lijkt erop dat de jaren ‘90-helden van de Power Rangers terugkomen in een nieuwe serie. De serie zou gemaakt worden voor op Disney+, namelijk door de makers van Percy Jackson and the Olympians. Maar goed, dat maakt allemaal verder niet heel veel uit: het grootste nieuws is dat er dus waarschijnlijk een comeback aan zit voor de Power Rangers.

Power Rangers

Hasbro is de producent van de serie over de Mighty Morphin’ Power Rangers, dat ooit begon dankzij een Japanse kinderserie genaamd Super Sentai. In de originele live action-serie uit de jaren ‘90 zaten soms zelfs beelden uit Super Sentai. De Power Rangers zijn 5 scholieren van de middelbare school die kunnen veranderen in een soort superhelden die eruitzien alsof ze een motorbende zijn. Er bestaan ook meerdere films van en nog wel wat andere uitspattingen, maar een echte serie hebben we niet meer gezien van de helden: zeker niet een die zoveel impact heeft als het origineel.

Het is de vraag of er nog oude castleden terugkomen in de serie, maar dan bijvoorbeeld in vader- of moeder-achtige rollen. Helaas gaat dat sowieso niet op voor Jason David Frank, die de groene Power Ranger speelde. Hij maakte in 2022 een einde aan zijn leven. Waarschijnlijk wordt er gekozen voor een verse, jonge cast, zeker omdat zo’n serie en vooral rol toch wel erg aan je blijft plakken. We houden het in de gaten, maar voor nu, nog even genieten van een golf van nostalgie: