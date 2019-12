Vijf keer speelgoed uit de 90's dat een eigen film moeten krijgen

Ring Pop, Spice Girl-schoenen, Flippo’s, Game Boy: de 90’s waren een geweldige tijd om kind te zijn. Playmobil, LEGO, Power Rangers: zelfs trollen hebben hun eigen film gekregen. Geheel geïnspireerd door Netflix’ The Toys That Made Us presenteren wij: vijf keer speelgoed uit de 90’s dat een eigen film verdient.

Magna Doodle Misschien is Magna Doodle niet het eerste dat in je opkomt om een film van te maken, maar het zou best tof zijn als er een film helemaal zou zijn gemaakt in tekeningen op een Magna Doodle. Magna Doodle, ook wel bekend als Etch-A-Sketch, is in principe geen uitvinding uit de jaren ‘90, maar was wel zwaar populair in die tijd. Het is een tekenbord dat met grijszwarte ‘magnetische inkt’ werkt. Je kon je tekening in een beweging wegvegen met een knop die je van de ene naar de andere kant van het apparaat trok. Op zich heel grappig, maar je kon dus niet een detail in je tekening ‘uitgummen’. Nog steeds is het veelgezien kinderspeelgoed, dus wat ons betreft kan daar best eens een stop-motion-film mee worden gemaakt.

Tamagotchi Als je aan 90’s speelgoed denkt dan moet deze haast wel in je opkomen: Tamagotchi. De elektronische eieren uit Japan met daarin een virtueel diertje waar je voor moet zorgen waren een enorme rage. Je was helemaal hip als je een echte Tamagotchi had, want er waren ook veel neppers in de Bart Smit en de Intertoys te vinden. Het zou tof zijn als er een keer een film wordt gemaakt waarin een acteur in een Tamagotchi wordt gezogen en blijkt dat het een hele wereld apart is. Een soort Wreck-It Ralph, maar dan met iets meer sarcastische humor.

Super Soaker Hoe vet zou het zijn om een actiefilm te maken met Super Soakers? Dan natuurlijk wel technologisch geavanceerde waterpistolen, waar dan ook waarschijnlijk geen water in zit maar een chemisch goedje dat andere mensen verandert in een soort zombies, of dat de liefste huiskat verandert in een mensenvlees etende tijger. Het wordt geen goede film, maar je kunt je afvragen of er überhaupt goede films zijn gekomen als ‘speelgoedverfilming’. Stop The Rock erin, maak het lekker fout en je hebt een heerlijke Netflix-film om op een beschonken avond van te genieten.

Tickle Me Elmo Een film over Tickle Me Elmo dat moet natuurlijk wel een horrorfilm worden, of een thriller waarin een nietsvermoedend gezin in de gaten blijkt te worden gehouden door het knuffelbeest uit Sesamstraat. Tickle Me Elmo was een enorme hit toen hij verscheen in de jaren ‘90 en nog steeds wordt hij veel verkocht. Hij maakt niet alleen kinderen aan het lachen, want zijn aanstekelijke gegrinnik werkt bij praktisch iedereen op de lachspieren. Het speelgoed heeft al een macht over ons, laat staan als je dat in een film stopt.

Furby Een ander speelgoed uit de jaren ‘90 wat eigenlijk een film verdient, dat is Furby. Het zou tof zijn als er een film zou worden gemaakt die lijkt op 13 going on 30, maar dan andersom, waarbij ons hoofdpersonage een Furby heeft als beste vriend. Een soort Happy, maar dan met een sidekick-Furby die af en toe roept dat hij honger heeft en gevoed moet worden. Of die een gigantische kietelsessie nodig heeft om weer een beetje zichzelf te zijn.

Eigenlijk zijn films gebaseerd op speelgoed uit de jaren ‘90 vooral een rare gewaarwording, dan dat er Oscarmateriaal tussen zit. Aan de andere kant bewijzen films als 6 Underground dat er helemaal niets mis is met wat hersenloos vermaak, dus waarom niet een Super Soaker of een Furby in de mix gooien?