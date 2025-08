De nieuwe trailer van griezelfilm HIM zet de toon

Jordan Peele, de maker van onder andere Get Out, produceert een film waar de hele horrorgemeenschap naar uitkijkt: HIM. Het is een film die draait om een footballspeler gespeeld door Tyriq Withers, die mag trainen met zijn idool, gespeeld door Marlon Wayans. Echter blijkt dat niet de vrolijke frans van televisie.

HIM

Op hun afgelegen trainingsbasis moet de jonge footballspeler, die niets liever wil dan de beste worden, omgaan met de duistere kant van zijn trainer. Hoeveel heeft hij over voor zijn succes? Een enorm psychologisch spel ontvouwt zich, met de nodige horrorelementen: het blijft toch Jordan Peele. Al is hij niet de regisseur, want dat laat hij over aan Kicks-maker Justin Tipping.

HIM draait vanaf 18 september in de bioscoop.