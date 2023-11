Cody Gakpo in driedelige docuserie op Viaplay

De 3 afleveringen zijn geregisseerd door Lennart Timmerman in samenwerking met Ties Gooren van PSV-Media en bieden een nog nooit eerder vertoond kijkje in de wereld van Cody Gakpo. De kijker is getuige van ongelooflijke momenten die hem hebben gemaakt tot de topvoetballer die hij vandaag de dag is.

De documentaireserie is mede geproduceerd door PSV Eindhoven en bouwt voort op het succes van Viaplay's exclusieve documentaires over Formule 1- wereldkampioen Max Verstappen en de sensationele aanvaller van Manchester City, Erling Haaland.

Viaplay kondigde deze week met trots een nieuwe driedelige documentaire ‘Cody Gakpo Psalm 20:4’ aan over de opkomst van de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Kijkers kunnen Cody's reis volgen van de PSV-jaren in de Eredivisie, zijn successen voor Oranje tot zijn transfer naar Liverpool.

Cody Gakpo

Gakpo maakte in februari 2018 zijn debuut voor het eerste elftal van PSV en groeide in het seizoen 2021-2022 uit tot een uitblinker. De PSV-speler scoorde in het seizoen 2021-2022, 21 doelpunten en gaf 16 assists in alle competities en won de prijs voor Voetballer van het Jaar. In 2022-2023 groeide hij met 20 doelpunten en 20 assists uit tot de meest waardevolle speler van de Nederlandse competitie en tekende in januari 2023 bij Liverpool, de meest waardevolle transfer ooit voor zijn voetbalclub PSV. Cody speelde ook een centrale rol tijdens de FIFA World Cup (het wereldkampioenschap) in 2022, door te scoren in de drie opeenvolgende groepswedstrijden van Oranje tegen respectievelijk Senegal, Ecuador en Qatar.

Viaplay

De driedelige Viaplay-documentaire ‘Cody Gakpo Psalm 20:4’ is geproduceerd door PSV Media, geregisseerd door Lennart Timmerman in samenwerking met Ties Gooren van PSV Media, en is vanaf zaterdag 25 november wekelijks exclusief te zien op Viaplay.