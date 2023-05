​Citadel-actrice Ashleigh Cummings: “Ik moet nog 2 afleveringen zien”

Hij hangt in de abri’s, hij wordt veel bekeken en hij is sinds vandaag over de helft van zijn eerste seizoen: Citadel. De nieuwe serie van Amazon Prime Video kreeg gemengde reviews, maar wordt desondanks toch veel bekeken, mede dankzij dat budget van 300 miljoen dollar en dat concept dat toch altijd tot de verbeelding blijft spreken: mensen wiens geheugen is gewist. En niet zomaar mensen natuurlijk.. We spraken actrice Ashleigh Cummings over haar rollen in deze veelbesproken serie. Rollen, ja.

We schoten deze serie tijdens corona, dus we moesten afstand houden. Tegelijkertijd heeft het me verbaasd hoeveel kameraadschap er was onder de mensen, ondanks die obstakels waarmee we te maken kregen. Het voelde een beetje alsof ik met oude vrienden was.”

Ik werd gevraagd voor de rol. Ik zou het sowieso hebben gedaan: ik vond het heel ontroerend dat ik in deze wereld werd geïntroduceerd. Ik vond het concept van een globaal universum en de cross-culturele opzet erg interessant (Citadel heeft allemaal lokale varianten die toch samenkomen binnen dat grotere universum, red.). We leven in een geglobaliseerde wereld, dat zou gerepresenteerd moeten zijn op televisie. Bovendien heb ik veel ontzag voor de acteurs waarmee ik werk.

Het is een serie met een flink budget: wat was voor jou de reden om dit project te gaan doen?

Ze zijn allen enorm verschillend, bijna tegenovergesteld zelfs. Ze hebben echter allemaal een bepaalde kwetsbaarheid en een dreiging. Eén was meer vanuit zachtheid en familie, terwijl een ander meer antagonistisch is. Zelf ben ik een stuk gekker. Ik probeerde ook wel wat van die gekke elementen toe te voegen, maar die zijn er hard uitgeknipt, haha, dat vonden ze iets te gek. Ik denk wel dat ik me het meest aangetrokken voel tot Brielle. Ze heeft een bepaalde fijngevoeligheid die als een soort superkracht is voor haar.”

Ik heb eerder gesproken met de Russo’s, maar we konden het qua agenda’s niet bolwerken. Toen mijn agent met het aanbod kwam heb ik ook een paar keer gevraagd of we konden checken of dit wel klopte. Was dit echt? Ik denk dat ze eerder werk hebben gezien van mij en dat konden waarderen.

Uitdaging

Welk personage vind je het leukst om te spelen?

Ik denk Abby. In eerste instantie wilde ik haar niet per se spelen, want op papier was ze nogal rechttoe-rechtaan. Maar ik heb gevraagd of we haar niet wat meer spunk konden geven, wat meer textuur. Maar ik heb geleerd dat ze tegelijkertijd juist belangrijk is als toonbeeld van stabiliteit. Deze vrouw is door zoveel trauma heengegaan, ze heeft een wereld opgebouwd en een familie die alles is wat ze heeft. Ze is stabiliteit en veiligheid en dat vind ik wel mooi. Zelf ben ik helemaal niet zo georganiseerd.

Je hebt ook in The Goldfinch gespeeld, die wij goed kennen omdat het zich ook in Nederland afspeelt: zie je overeenkomsten tussen eerdere rollen en die van nu?

Ik vond het zo jammer dat ik niet bij die Nederlandse delen was! Maar ik moet zeggen: als ik aan een personage werk, dan ben ik niet bezig met eerdere rollen. Ik duik diep in het achtergrondverhaal van een personage en elk personage opent weer delen van mij waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Maar uiteraard maken al die personages samen me wel tot wie ik nu ben.

Wat is voor jou de grootste uitdaging in het spelen van de personages?

De logistiek was de grootste uitdaging en de chronologie vooral. Elk personage heeft natuurlijk een soort boog waar ze doorheen gaat, en je moet hun verhalen en hoe ze zich gedragen wel goed weten te plaatsen. Welk deel van dit personage wordt op welk moment getoond? Het was echter niet zozeer zwaar, het was erg leuk.