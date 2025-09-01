Briljant: de schurk uit Toy Story 5 is een tablet

Er komt een nieuwe Toy Story-film aan en we kunnen niet wachten. Het gaat namelijk over technologie. Een heel realistisch probleem voor de tot leven gekomende speelgoedpoppen, want steeds meer kinderen willen een iPad en raken daar volledig aan verslingerd. Reden voor Pixar om de grote schurk uit Toy Story 5 een tablet te laten zijn genaamd Lily Pad.

Toy Story 5

Bonnie is het mensenmeisje dat in deze film eigenaresse is van Woody, Buzz en consoren, maar in een eerste beeld zagen we al hoe de Pixar-poppen op een randje van haar bed bezorgd toekijken hoe zij onder de dekens zit met haar tablet. Volgens Toy Story-maker Andrew Stanton is Bonnie net als alle andere kinderen van haar leeftijd helemaal geobsedeerd door technologie.

Daarnaast is er ook een nieuw stuk speelgoed dat zijn intrede doet, namelijk de zindelijkheidstrainer Smarty Pants die wordt ingesproken door Conan O’Brien. Toy Story 5 verschijnt in de zomer van 2026 in de bioscoop. En ongetwijfeld niet lang daarna op Disney+, zodat je hem ook op je tablet kunt kijken.