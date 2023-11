​Beste LGBTQ+ series op Netflix dit jaar

In dit artikel zien we veel nieuwe seizoenen van bestaande series voorbijkomen, maar het is Kim Cattrell, het is vol met mensen van allerlei schakeringen en uiteindelijk is het een serie die lijkt op vele anderen, maar die je toch wil bekijken. Het gaat over het influencerleven en dat is en blijft toch leuk om naar te kijken en zelf een beetje bij weg te dromen.

De eennalaatste maand van het jaar is gearriveerd en hoewel we er stiekem al eerder mee zijn begonnen is het nu wel echt de tijd voor lijstjes. Wat was het beste en leukste dit jaar? Vandaag staan we stil bij de beste LGBTQH+-series op Netflix.

Het heeft leuke animaties, maar het is een serie die meer heeft dan dat. Het hele accepteren dat je homo bent is essentieel in deze serie, maar kijkt daar wel naar met een 2013-bril. Voor veel gays een herkenbaar coming of age of coming uit de kast-verhaal, maar ook voor niet-gays een heerlijke reeks over onzekerheid en durf.

Elite is een heerlijke, Europese serie waarin net als in Gossip Girl rijke kinderen centraal staan. Of althans, tieners, die oud genoeg zijn om volop spanning en intrige in hun leven toe te laten. Elite draait altijd om iemands dood, maar in veel bijverhalen zit een heleboel content die mensen uit de LGBTQH+-familie zeer kunnen waarderen. En mensen daarbuiten ook natuurlijk.

Prins Wilhelm is verliefd op Simon en dat is eigenlijk alles waar deze serie om draait. Het is interessant omdat het om royalty gaat, maar ook omdat de serie niet bepaald subtiel is. We houden ervan en we zien hier graag meer van in 2024.

The Ultimatum Queer Love

We zijn een beetje verliefd geworden op Mal in The Ultimatum Queer Love. In deze serie stellen koppels elkaar de vraag: trouwen of uit elkaar? Wat uiteindelijk start is een zoektocht naar wensen, waarden en uiteindelijk liefde. Een mooi programma, dit 'queer seizoen' was bovendien duizend keer beter dan de hetero versie die volgde.

Hoewel Netflix flink aan de weg timmert als het gaat om series over homo's en drag, missen we nog wel series en films over biseksuele mensen. Daar zouden we in 2024 graag meer van zien.