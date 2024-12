Beste films en series op Netflix in 2024

Deze week belooft een geweldige week te worden voor Netflix, met enerzijds het uitzenden van een groot Amerikaans sportevenement, maar natuurlijk ook dat langverwachte tweede seizoen van megahit Squid Game. Maar er zijn meer toffe films en series verschenen op Netflix in 2024: dit zijn ze.

The Remarkable Life of Ibelin

Een enorm ontroerende documentaire is die over World of Warcraft-speler Mats Steen. Een Noor die een spierziekte heeft en hierdoor niet oud zal worden. Wanneer hij sterft, zijn zijn ouders enorm verdrietig, maar worden ze uit onverwachte hoek gesteund. Ze wisten niet wat voor een online leven hun zoon inmiddels had opgebouwd in het spel en de ouders werden dan ook overladen met mails van mensen die uitleg gaven over wat hun zoon allemaal voor hen betekend had. En, wat we daarnaast een gave extra vinden, is dat de documentairemaker er gaandeweg achter kwam dat zijn ouders en die van Mats vroeger bevriend waren. Het is duidelijk niet alleen in World of Warcraft soms een heel kleine wereld.