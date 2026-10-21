Het klinkt als een kinderfilm, maar dat is het allerminst. De nieuwe thriller van Ken Sanzel draait om een crimineel die naar zijn diner gaat, ergens in de middle of nowhere, nadat een heist niet goed is afgelopen. Echter is die diner niet bepaald een rustige plek: er zijn corrupte agenten, moordenaars, criminelen en een serveester die ook niet zo gewoon is als je misschien zou denken. Het belooft een wilde rit te worden bij deze stop voor automobilisten.

Best Pancakes in the Country

In de film zien we onder andere Nicolas Cage en Justin Long die niet bepaald makkelijk te herkennen zijn. Er zijn zelfs maar weinig films waarin Cage er zo 'toegetakeld' uitziet. Tegelijkertijd lijkt het er, mede daardoor, wel echt op dat de beste man het heel erg naar zijn zin heeft. En gelijk heeft hij.

Wil je dus even een duister, spannend randje opzoeken, dan is dit misschien een film die je dat kan geven. Best Pancakes in the Country is te zien vanaf 20 november.