Bekijk nu de duizelingwekkende trailer van Alien: Earth

Als je net je lunch zit te verorberen, dan moet je deze trailer misschien even aan je voorbij laten gaan: Alien: Earth gaat er namelijk heftig aan toe. Geheel zoals een Alien-productie dat betaamt natuurlijk.

Alien: Earth

Alien: Earth is een nieuwe serie op Hulu, die in de zomer uitkomt en waarschijnlijk daarna al vrij snel de oversteek maakt naar Disney+. In de serie, die de onheilspellende tagline heeft ‘In de ruimte waren we veiliger’, volgen we de avonturen van een jonge vrouw die met soldaten een ontdekking doen wanneer een mysterieus ruimtevaartuig op aarde neerkomt. Dat daar natuurlijk wat minder vriendelijke entiteiten leven, dat moge duidelijk zijn.

De avonturen in deze overlevings-actiefilm spelen zich twee jaar voor Alien af, de film uit 1979. De film heeft een cast bestaande uit Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant en Essie Davis. Zij krijgen te maken met de facehuggende beesten, de Xenomorph, zoals je hierboven dit artikel haar tanden ziet tonen.

We zien er deze zomer meer van. In de tussentijd kun je de vrij nieuwe film Alien: Romulus nu op Disney+ kijken, waar hij sinds kort te vinden is.