Bekijk nu de eerste Alien: Romulus trailer

Bekend was al dat Alien: Romulus los staat van de verhaallijn uit de eerdere films. Het is dus geen vervolg op Alien: Covenant. Maar met het gevoel dat je krijgt bij het zien van de eerste beelden is wel gelijk duidelijk dat het een film is die past in het rijtje van zijn voorgangers. Alien films geven je altijd een uitzonderlijk angstaanjagend gevoel, en dat geldt ook al bij het zien van deze teaser trailer.

Alien: Romulus kunnen we in de bioscoop verwachten vanaf 16 augustus 2024. In de hoofdrol zien we ondermeer: Cailee Spaeny (“Priscilla”), David Jonsson (“Agatha Christie’s Murder is Easy”), Archie Renaux (“Shadow and Bone”), Isabela Merced (“The Last of Us”), Spike Fearn (“Aftersun”) en Aileen Wu.

Regie is in handen van Fede Alvarez, bekend van ondermeer Evil Dead & Don’t Breathe. Geproduceerd door Ridley Scott eerder al verantwoordelijk voor de eerste Alien film en ook voor Prometheus & Alien: Covenant.