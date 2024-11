Apple Cider Vinegar is een Netflix-docu a la Inventing Anna

De tagline voor de serie is ook fantastisch: ‘A true-ish story based on a lie’, oftewel: ‘Een soort van waargebeurd verhaal gebaseerd op een leugen. De Booksmart-actrice heeft zich een zeer goed klinkend Australisch accent aangemeten en dat is knap voor een Amerikaanse. Maar uiteraard gaat het niet alleen om haar: het verhaal draait in deze serie ook om Milla Blake (Alycia Debnam-Carey), Chanelle (Aisha Dee) en Lucy (Tilda Cobham-Harvey), drie mensen die in de leugen geloven.

Netflix-docu over Australische charlatan

De serie is geschreven door Anya Beyersdorf en Angela Betzien. Mocht je je alvast willen inlezen over de waargebeurde leugen, dan kun je The Woman Who Fooled The World lezen, een stuk van Beau Donelly en Nick Toscano over deze beruchte dame. Wel duurt het nog even voordat de docu te zien is: begin 2025 pas.