Alien: Earth-trailer brengt het buitenaardse naar aarde

Klaar voor meer uit het universum van Alien? 13 augustus is Alien: Earth op Disney+ te zien en we hebben er eerder al beeld van gedeeld met het bekende ‘bekje’ van de slechterik uit het spel, maar nu is er een trailer die meer context biedt.

Alien: Earth

De officiële omschrijving van de serie kan enerzijds niet meer basic zijn dan hij is, anderzijds is het toch heel erg Alien: “Wanneer een mysterieus ruimteschip neerstort op aarde, doen een jonge vrouw en een groep tactische soldaten een noodlottige ontdekking waardoor ze oog in oog komen te staan met de grootste bedreiging van de planeet.”

Buitenaardse praktijken dus, gewoon hier op aarde. Check de trailer nu hieronder: