‘Advertentie abbo Disney+ krijgt beperkt aantal commercials’

In maart maakte Disney bekend dat er een goedkoper streaming abonnement voor Disney+ in de maak is. In ruil voor reclames kunnen klanten besparen op de maandelijkse abonnementskosten. Hoewel de aanbieder zelf nog niet veel details over het goedkopere abonnement menen Variety en de WSJ wel al te weten dat Disney besloten heeft het aantal reclames te beperken tot maximaal vier minuten per uur. Dat is, zeker voor Amerikaanse begrippen, een zeer bescheiden aantal.

Evenveel als HBO Max, minder dan Hulu

Toch, als de informatie klopt, springt Disney+ daarmee voor streamingdiensten niet bijzonder uit de band. Die vier minuten per uur is namelijk evenveel als concurrent HBO Max hanteert. Hulu dat ook eigendom is van Disney, toont tussen de negen en twaalf reclames per uur. Met een gemiddelde lengte van 30 seconden komt dat neer op zo’n vijf tot zes minuten.

Daarbij moet wel vermeld worden dat een ‘advertentie-abonnement’ van Hulu in de VS bijna de helft goedkoper is ($6,99 ipv $12,99). De prijs van het Disney+ advertentie-abonnement is nog niet bekend, maar met een standaard tarief van €8,99 is de kans klein dat Disney+ op het abonnement mét reclames ook een dergelijk forse korting gaat geven.