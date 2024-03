​Accounts delen op HBO Max straks verboden

Accounts delen op HBO Max

Het is niet duidelijk of je als je straks te horen krijgt dat je niet meer mag meekijken op het account van een ander misschien wel met korting kunt blijven meekijken. Dit is nu wel het geval bij Netflix en hoewel dat natuurlijk duurder is dan meekijken in de oude stijl, is het goedkoper dan een nieuw abonnement afsluiten. We vragen ons af of HBO Max er goed aan doet dit te introduceren: het is een app die wel veel goede content heeft, maar die mensen ook geneigd zijn om dan tijdelijk te nemen om even alle goede nieuwe dingen te bingen om het vervolgens weer een tijdje links te laten liggen. Het denkt er in ieder geval meer geld mee te verdienen door accountdelen te bestrijden en kijkend naar bijvoorbeeld Netflix, is dat niet zo heel gek: Netflix heeft er door dat deelbeleid 30 miljoen abonnees bijgekregen in 2023. Wanneer HBO Max het precies wil introduceren, dat is nog onbekend.