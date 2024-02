​True Detective seizoen 5 is bevestigd door HBO

True Detective krijgt een vijfde seizoen, zo is bevestigd door HBO. True Detective seizoen 1, 2, 3 en 4 waren allemaal fantastisch, met vooral een heel sterk eerste en vierde seizoen (al is dat natuurlijk aan smaak onderhevig). Er wordt dan ook al reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe seizoen, dat wordt gemaakt door een bekende van de serie.



True Detective seizoen 5

Issa López, die ook verantwoordelijk is voor True Detective: Night Country, is de showrunner van dit vijfde seizoen. Night Country is het vierde seizoen, waarin Jodie Foster en Kali Reis detectives spelen die een aantal gruweldaden in de schoot geworpen krijgen. De serie is een daverend succes en de aankondiging van dit vijfde seizoen is dan ook geen verrassing, maar het is wel goed nieuws. De seizoensfinale van het vierde seizoen werd door maar liefst 3,2 miljoen mensen bekeken. Sowieso is True Detective een gouden greep: al 12,7 miljoen mensen keken deze duistere serie met zijn twists.

López zegt: “Van concept tot release is 'Night Country' de mooiste samenwerking en het mooiste avontuur uit mijn hele creatieve leven geweest. HBO vertrouwde volledig op mijn visie en het idee om een nieuwe incarnatie van 'True Detective' tot leven te brengen met Casey, Francesca en het hele team is een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten om weer te gaan.” Foster en Reis komen uiteraard niet terug in het nieuwe seizoen, want het bijzondere aan deze serie is dat het elke keer weer door andere topacteurs wordt gedragen.