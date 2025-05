5 redenen waarom je Piece by Piece zeker moet kijken

Naar de bioscoop gaan voor een documentaire, dat doen niet zoveel mensen. Je gaat toch liever naar de bioscoop voor een heel verhalende film, toch? Dat is in ieder geval wat ik wel dacht toen Piece by Piece in de bios draaide: dit vind ik juist heerlijk om thuis te kijken. Dat heb ik inmiddels gedaan en ik vertel je graag waarom deze LEGO-docu over Pharrell Williams tof is om te bekijken.

Het is een docu van LEGO

Je denkt misschien: als je hem in de bios de moeite niet waard vond, waarom nu dan wel? Hoewel ik wekelijks op het rode fluweel te vinden ben, moet ik toegeven dat ik nu eenmaal niet alle films in de bioscoop kan zien. Ik ervaar dan liever een verhaal met spectaculaire actie of heftige close-ups in het groot, dan een docu van LEGO. Dat gezegd hebbende is het feit dat het een documentaire is die uit virtuele LEGO is opgebouwd wel briljant gevonden. Nu kun je denken, ja logisch dat dat leuk is, want LEGO maakt dingen al snel speelser, maar er is meer. Het is bijzonder hoe het een typische documentaire is qua vertelling, maar deze dus echt in LEGO is uitgebouwd op heel realistische wijze. Dat blijft grappig, omdat je merkt dat het echt een documentaire is, soms zitten er grappige kwinkslagen in die waarschijnlijk waren verdwenen als het of volledig LEGO was qua vertelling (met alle grappen en grollen), of volledig docu.

Er zit lekkere muziek in

Pharrell Williams behoort tot The Neptunes en heeft ook solo-hits, maar staat er vooral om bekend met een giga-hoeveelheid sterren te hebben samengewerkt. En eigenlijk was bijna alles een hit, waardoor de soundtrack van deze film heerlijk is. Bekende nummers als Happy, Hollaback Girl, Drop It Like It’s Hot, Senorita en Maybe komen voorbij en het is leuk om de artiesten waar Pharrell mee werkte voorbij te zien komen in LEGO-vorm en ze ook nog te horen spreken over hoe zo’n nummer tot stand kwam, zoals Gwen Stefani.