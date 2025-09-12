5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 37

Het is weekend! Dat betekent dat de televisie weer aangezet kan worden om de leukste films en series op de verschillende streamingdiensten te bekijken. Zoals elke week lichten we weer vijf nieuwe toevoegingen aan diensten zoals Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video en SkyShowtime uit zodat je precies weet waar je voor kunt gaan zitten dit weekend.

Dexter: Resurrection (SkyShowtime)

De serie Dexter heeft tijdens de acht seizoenen dat hij liep een hoop fans voor zich weten te winnen. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan hoofdrolspeler Michael C. Hall, die op ijzingwekkende en tegelijkertijd charmante wijze de rol van seriemoordenaar Dexter neerzette. Het was dan ook te verwachten dat de serie terug zou keren.

Nadat we een aantal jaren geleden al een vervolgseizoen kregen in de vorm van Dexter: New Blood én een prequel genaamd Dexter: Original Sin, is vanaf nu Dexter: Resurrection te zien op SkyShowtime, dat zich tien weken na Original Sin afspeelt. Hierin zien we hoe onze favoriete moordenaar ontwaakt uit een coma en op zoek gaan naar zijn zoon Harrison.