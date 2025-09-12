5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 37

Het is weekend! Dat betekent dat de televisie weer aangezet kan worden om de leukste films en series op de verschillende streamingdiensten te bekijken. Zoals elke week lichten we weer vijf nieuwe toevoegingen aan diensten zoals Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video en SkyShowtime uit zodat je precies weet waar je voor kunt gaan zitten dit weekend.
De serie Dexter heeft tijdens de acht seizoenen dat hij liep een hoop fans voor zich weten te winnen. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan hoofdrolspeler Michael C. Hall, die op ijzingwekkende en tegelijkertijd charmante wijze de rol van seriemoordenaar Dexter neerzette. Het was dan ook te verwachten dat de serie terug zou keren.
Nadat we een aantal jaren geleden al een vervolgseizoen kregen in de vorm van Dexter: New Blood én een prequel genaamd Dexter: Original Sin, is vanaf nu Dexter: Resurrection te zien op SkyShowtime, dat zich tien weken na Original Sin afspeelt. Hierin zien we hoe onze favoriete moordenaar ontwaakt uit een coma en op zoek gaan naar zijn zoon Harrison.
Jong en oud kan aan de slag met het tweede en tegelijkertijd laatste seizoen van de animatieserie Wolf King, gebaseerd op de Wereworld-boeken van Curtis Jobling. Hierin zien we hoe de zestienjarige Drew Ferran vecht voor het behoud van de troon van koninkrijk Lyssia. Drew is namelijk een afstammeling van een familie van weerwolven.
Dit seizoen heeft hij er een extra uitdaging bij, want hij moet op zoek naar een koningin die aan zijn zijde kan regeren. Deze epische fantasyreeks heeft wel wat weg van stop-motion-animatie, al is dat maar schijn.
De serie Only Murders in the Building combineert feilloos comedy met drama en is dan ook behoorlijk populair; niet zo gek dus dat we alweer toe zijn aan het vijfde seizoen. In de serie volgen we drie mensen die in hetzelfde appartementencomplex in New York wonen. Zij sluiten een onwaarschijnlijke vriendschap die tot stand is gekomen door hun gezamenlijke passie voor waargebeurde misdaadverhalen.
Ze vermoeden dat hun buurman is vermoord, dus beginnen ze hun eigen podcast om de waarheid te achterhalen – en dat smaakt al snel naar meer. Aan acteerkanonnen in de vorm van Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez is geen gebrek. Dit weekend kun je meteen de eerste drie afleveringen van het vijfde seizoen bekijken; wekelijks volgt er daarna een nieuwe aflevering.
Jack Quaid – die we kennen uit de anti-superheldenserie The Boys – speelt in deze film de rol van Nate, een op het eerste gezicht onopvallende man die een wel heel opmerkelijke eigenschap heeft. Hij voelt namelijk geen pijn. Dat komt goed van pas wanneer de vrouw van zijn dromen ontvoerd wordt.
Hij zet dan ook zijn ‘superkracht’ in om haar uit de klauwen van de ontvoerders te redden. Dat levert een hoop spectaculaire vechtscènes met de nodige humor op. Novocaine is daarmee meer dan vermakelijk kijkvoer voor een onbezorgd weekendje op de bank.
Een aantal jaar geleden trakteerde HBO ons al op de spannende miniserie Mare of Easttown met Kate Winslet in de hoofdrol. De maker van die serie doet dat trucje nog eens overnieuw met de nieuwe miniserie Task, waarvan je dit weekend de eerste aflevering kunt kijken (en nieuwe afleveringen wekelijks worden toegevoegd).
In de arbeiderswijken van de Amerikaanse stad Philadelphia volgen we FBI-agent en familieman Tom – gespeeld door Mark Ruffalo – die een taskforce leidt in een poging een einde te maken aan een reeks gewelddadige overvallen. Wanneer hij er achter komt dat de overvallen worden gepleegd door een georganiseerde bende, loopt de situatie al snel uit de hand. Met spanning en emotie als hoofdingrediënten kan Task hopelijk aan de hoogtes van voorganger Mare of Easttown tippen.
Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.