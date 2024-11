3 dingen die Red One een leuke film maken

De kerst komt eraan en we hadden het laatst al over de kerstfilms die naar Netflix komen. In de bioscoop kun je ook al diverse sinterklaasfilms kijken en daar is sinds deze week een kerstfilm bij: Red One. Een met een sterrencast om u tegen te zeggen: Chris Evans, Lucy Liu, The Rock, J.K. Simmons en Kiernan Shipka bijvoorbeeld. Dit zijn drie leuke dingen aan de kerstfilm.

1. Het is The Rock als superheld

The Rock is een van de grootste producenten van deze film en het grappige is dat het misschien wel een film is over de kerstman, het is eigenlijk een soort low key actiefilm waarin meneer Johnson de hoofdrol speelt. Hij loopt ook de hele film in een soort superheldenpak (zonder cape) en hij heeft zelfs verschillende gaven en tools die we kennen uit de Marvel-films. Hij speelt ook echt een personage dat helemaal bij hem past: bloedserieus, maar ook heel loyaal. En vooral heel stoer natuurlijk.