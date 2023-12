Fijne kerstdagen! Dit wordt nu het meest geluisterd op Spotify

Mariah Carey wint Kerst

In Nederland is er een onbetwiste winnaar als het gaat om kerstmuziek: Mariah Carey. We spelen haar All I Want for Christmas het meeste af en we blijven elkaar daarbij ook zeggen dat het zo bizar is dat die vrouw jaarlijks weer een miljoen binnenharkt met het lied. Oke, dat laatste komt niet van Spotify, en het schijnt ergens tussen 500.000 euro en twee miljoen in te zitten, maar het is toch een populair onderwerp tijdens kerst.

Wereldwijd is het niet Mariah die het meest wordt gedraaid met kerst. Dat is namelijk de ideale schoonzoon, crooner Michael Bublé die in Nederland een goede tweede plek bestierd. Daarna volgen in ons land Wham, Ariana Grande en… Sia. Vooral die laatste zou je niet verwachten, al heeft ze wel degelijk kerstnummers.