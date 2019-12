Dit zijn de video's van de 10 populairste kersthits aller tijden

Voor het geval het je nog niet is opgevallen; het is kerst . Dat betekent sneeuw (in gedachten dan), kerstversiering, cadeautjes uitwisselen, lekker eten en natuurlijk kerstmuziek. Je komt er niet onderuit en je betrapt jezelf op het enthousiast meezingen van de klassieke kersthits.

Jaren 80 nummers doen het altijd goed tijdens de kerst en 'Merry Christmas Everyone' van Shakin' Stevens is het perfecte nummer om in de kerstsfeer te komen. Hoewel we dit jaar geen witte kerst zullen hebben krijg je toch een beetje het gevoel met dit nummer.

'Santa Tell Me' van Ariana Grande is het nieuwste nummer in onze top 10 . Het nummer uit 2013 is een leuke nieuwe toevoeging aan de klassieke hits die al jaren in de lijsten staan. Ieder jaar doet Santa Tell Me het een beetje beter en ook op YouTube blijft de video populair, met inmiddels meer dan 189 miljoen views.

Een kersthit van John Lennon en Yoko Ono met hun Plastic Ono Band, wat niet begon als kerstnummer, maar juist als protestnummer tegen de Vietnamoorlog. Desondanks is het 48 jaar later een nummer dat iedereen wel hoort tijdens de kerst. In tegenstelling tot de meeste videoclips van kersthits, is die van 'Happy Xmas' ook niet een video met gezelligheid en kerstsfeer. Het laat juist heftige beelden zien van kinderen die lijden onder de oorlog.

De Amerikaanse Bianca Ryan won op 11-jarige leeftijd het eerste seizoen van 'America's Got Talent', waarna snel een album en een kerstalbum volgde. Van dat kerstalbum kwam de hit 'Why Couldn't It Be Christmas Everyday?' die iedereen mee wil zingen, hoe vals je ook klinkt. In Nederland was het nummer mega populair en belandde het op nummer 1, terwijl het in haar thuisland een stuk minder succesvol was.

Verreweg het oudste nummer in onze top 10, maar zeker een die iedereen kan meezingen, is het nummer 'It's The Most Wonderful Time of the Year' uit 1963, van zanger Andy Williams. Hoe oud het nummer ook is, het brengt je altijd in de kerstsfeer en de kleurrijke live uitvoering van Andy Williams blijft leuk om naar te kijken. Iedere generatie is wel bekend met het nummer en daarom is het perfect om samen met vrienden en familie te zingen.

Heel anders dan de meeste kersthits, is het nummer 'Wonderful Christmastime' van Paul McCartney. Iedereen heeft wel een sterke mening over dit nummer, maar love it or hate it je ontkomt er niet aan met de feestdagen. Het heeft McCartney overigens ook geen windeieren gelegd. Er wordt geschat dat hij per jaar ongeveer 400.000 tot 600.000 dollar verdient met 'Wonderful Christmastime', wat destijds als een 'middelmatig' lied werd gezien.

Ongetwijfeld kun je dit van begin tot eind meezingen. Als je 'Last Christmas' hoort, weet je dat de feestdagen zijn gearriveerd. De bijbehorende video is inmiddels ook iconisch en hoewel velen het nummer hebben gecoverd, gaat er niets boven het origineel. Gek genoeg behaalde 'Last Christmas' in weinig landen nummer 1. Dat komt vooral door de nummer 3 op deze lijst, die tegelijk uitgebracht werd.

3. Do They Know It's Christmas?- Band Aid

De groep Band Aid werd opgericht door Bob Geldof en Midge Ure om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië met ‘Do They Know It’s Christmas?’

Grote namen zoals U2, Phil Collins, George Michael en Sting kwamen samen om de hit op te nemen. Het lied confronteert mensen met het feit dat we kerst vieren, zonder ons te realiseren dat mensen in derde wereld landen sterven van de honger. Dit wordt benadrukt door de iconische zin 'Well tonight thank God it's them, instead of you', gezongen door Bono.

Het succes van 'Do They Know It's Christmas?' gaf oprichters Bob Geldof en Midge Ure de moed om een groot benefietconcert te organiseren, wat uiteindelijk het historische Live Aid zou worden in 1985.