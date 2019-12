10 alternatieve tips voor de kerstdagen

Uit onderzoek blijkt dat kerst voor de meeste mensen draait om het samenzijn met familie en vrienden. Het kerstgevoel is alleen niet iets universeels. Voor de een is het "de mooiste tijd van het jaar," een ander ziet de dagen liever snel voorbij vliegen. Wil je het dit jaar wat anders aanpakken? We hebben 10 alternatieven voor je bedacht om de komende kerstdagen eens op een andere manier te vieren.

1. Organiseer een kerst BBQ

Doorbreek de reguliere kerstmaaltijden en vervang deze door een heuse kerst BBQ. In de sneeuw zou natuurlijk helemaal geweldig zijn maar dat is in Nederland iets wat echt heel zeldzaam is. Steek lekker de BBQ aan met wat vuurkorven erbij om het ook wat aangenaam te maken, pak een glas Gluhwein met wat bretzel en het kan zo maar heel gezellig worden.

2. Organiseer een 24-uur Netflix marathon series kijken

Misschien is bingewatchen wel het woord van het jaar. Series in een ruk helemaal afkijken. Tijdens een 24-uur kerstmarathon nodig je natuurlijk je beste vrienden uit. Desnoods een matras op de grond en verder helemaal niets. Gewoon verstand op oneindig, een paar kratten bier in de koelkast, wat wijn en Spa rood, anders haal je het einde niet. Netflix tot he max, desnoods met z’n allen in bed.

3. Boek een 3-daagse trip naar een zonnig oord

Voor ons is de kerst toch ook winter. Koud, korte dagen, donker, kaarslichtjes en lekker binnen zitten. Maar een kort reisje naar de zon en in bikini naast een kerstboom met een heerlijke cocktail is een lifetime ervaring. Wel link want voor dat je het weet, boek je alvast weer voor volgend jaar. Kerst bij 30 graden in het zonnetje is heel anders.

4. Verras al je vrienden met jouw ‘Christmas balls’

Christmas balls zijn natuurlijk gewoon oliebollen met veel krenten, rozijnen, sinassnippers en stukjes abrikoos. Bak er gerust heel veel en gooi er gewoon een pot poedersuiker overheen. De clue, verstuur geen kerstkaarten maar ga op 1e kerstdag langs al je vrienden, biedt ze een schaaltje ‘Christmas balls’ aan en wens ze heel veel plezier. Zeker te weten gaan ze dat nooit meer vergeten.

5. Ruim het jaar eens goed op

Als je geen flauw idee hebt wat je kunt gaan doen met de kerstdagen is dit misschien wel het moment om eens echt rigoureus te gaan opruimen. Stel voor dat je alles wat je niet nodig hebt, of alles wat je het afgelopen jaar niet hebt aangeraakt eens gewoon gaat opruimen. Juist in kersttijd zijn er maar zat instanties die je heel blij maakt met jouw ‘rommel’. Weggooien is de snelste manier, weggeven is de leukste. Hoe fris en opgeruimd kun je het nieuwe jaar beginnen.

6. Keep Calm en lees een boek

Je kent ze ongetwijfeld, die posters, t-shirts, stickers en hoodies met Keep Calm gevolgd door een advies. Originele teksten maar hoe leuk kan het zijn, als je tenminste even twee dagen helemaal niets doet. Heelijk zo’n het-is-mooi-geweest gevoel. Gewoon de nada en lekker niets doen. Misschien is dat dan wel het moment om onder de kerstboom heerlijk een boek uit te lezen. Met een glaasje wijn en wat ‘Christmas balls’ die je net van je vrienden hebt gehad, kan dat zo maar een hele relaxte kerst zijn. Keep Calm.

7. Ga de echte Kerstman een hand geven

Dat wij nog steeds geloven dat die neppert uit Spanje met z’n stoomboot hier naar toe komt is allang achterhaalt. Iedere ouder is een hulpsint. Bizar dat de kinderen daar nog steeds intrappen. Met de Kerstman is dat allemaal even anders. Die woont namelijk in het Finse Rovaniemi. Een plaatsje in de poolcirkel waar het in december echt wit is. Je kunt hem een hand gaan geven, een foto met hem maken, je paspoort laten stempelen, een kaart versturen en genieten van het prachtige Finse landschap. Het is een sprookje, alleen deze is echt.

8. Organiseer een ‘vrijgezellig’ kerstontbijt met vrijgezellen

Volgens de statistieken zijn we steeds vaker alleen. Hoe leuk kan het dan zijn om met de kerstdagen een stelletje andere vrijgezellen uit te nodigen voor een ‘vrijgezellig’ kerstontbijt. Het leuke van dit alternatief is te combineren met een andere tips. Een vrijgezellige BBQ kan, vrijgezellig bingewatchen, roep maar alles kan toch. De clue hier is natuurlijk dat je gewoon wat singles uitnodigt en de kerstdagen gewoon (vrij)gezellig maakt.

9. Back to the fifties spelletjes marathon

Even twee dagen met z’n allen terug in de tijd. Kijk op zolder naar oude kleren, leen een sjoelbak, ga tafeltennissen op de keukentafel, zoek oude muziek op Spotify, doe een quiz, kijk naar een paar oude zwart-wit speelfilms. Je gelooft het misschien niet maar ze staan echt allemaal op YouTube. Bij zo’n dag moet je wel kalkoen eten, advocaatjes met slagroom uitserveren en roomijs met boerenjongens. En als je het beu bent, ga je gewoon ‘mens-erger-je-nieten’.

10. Noem een getal onder de tien

Voor de twijfelaars, degene die nooit iets willen, geen ideeën hebben en alleen maar mopperen dat ze niet weten wat ze moeten gaan doen met de kerstdagen. Hier zijn er nog tien, Noem een getal en kies je ding: ga naar de film, maak een strandwandeling, ga op bezoek bij iemand waar je al een heel jaar langs wilt gaan, maak een boswandeling en ga picknicken, wees creatief en beschilder een oude stoel of kastje, bak 5 heerlijke cakes en deel ze uit op straat, ga met de kinderen naar de dierentuin, maak heel je inbox van je laptop leeg zodat je schoon het nieuwe jaar in gaat, haal toch maar een chinees in huis of ga twee dagen vegetarisch (wie weet bevalt het), wees gewoon gelukkig en neem je voor in het nieuwe jaar ook eens wat meer tijd te besteden (op welke manier dan ook) aan al die mensen die het minder goed hebben. Ook zij verdienen het om gelukkig te zijn. Vrolijk kerstfeest.