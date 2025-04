Wat is digitale weerbaarheid en hoe verbeter je jezelf op dit gebied?

CyberVeilig Check

Bedrijven kunnen ook digitaal weerbaarder worden, namelijk door secuur de toegang te beheren. Niet alleen wanneer er iemand nieuw binnenkomt, maar ook wanneer er iemand weggaat. Hoe lang kun je vaak als ex-medewerker nog in allerlei systemen van een bedrijf? Zelfs bij grote Nederlandse bedrijven met miljoenen klanten en vele aandeelhouders is dit soort accessmanagement vaak totaal niet in orde. Daarnaast doen bedrijven er goed aan de risico’s in kaart te brengen en veilig gedrag te bevorderen. Dat laatste doe je bijvoorbeeld door mensen duidelijke, goede processen te bieden en om te leren van fouten die worden gemaakt.

Zo zijn er meer basisprincipes, die door de twee organisaties zijn opgesteld en worden bewaakt. Al is het natuurlijk aan bedrijven zelf om ze binnen hun organisatie te bewaken. Het is:

Breng de risico’s in kaart Bevorder veilig gedrag Bescherm systemen, apparaten en applicaties Beheer de toegang Bereid je voor op incidenten

Voor het MKB en zzp’ers is er ook een CyberVeilig Check beschikbaar, want zeker voor kleinere bedrijven is het vaak duur om een expert in te huren: deze veiligheidscheck is natuurlijk niet alles, maar helpt je wel op weg in deze wereld die voor veel mensen toch een ver-van-hun-bed-show is. Alleen is het ding met cyberveiligheid nu eenmaal dat het heel lang een ver-van-je-bed-show is, tot het dat niet is: dan is het, oneerbiedig gezegd, eigenlijk een in-je-bed-show die je als een bedwants het liefst zo snel mogelijk weg wil hebben. Reden dus om bezig te gaan met de tests en checks die je worden aangeboden, want je helpt er niet alleen een ander mee, maar ook jezelf.