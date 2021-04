Verouderd Windows besturingssysteem draait bij 11% Nederlandse pc-gebruikers

Kaspersky heeft een onderzoek uitgevoerd op basis van geanonimiseerde OS-metagegevens van instemmende gebruikers van het Kaspersky Security Network. Uit dit onderzoek blijkt dat in Nederland 11% van de pc-gebruikers nog steeds end-of-life OS Windows 7 of ouder gebruikt. Dit percentage ligt wereldwijd op 22%. Wanneer een OS aan het einde van de levenscyclus komt, worden er door de leverancier geen updates meer uitgebracht, zoals kritieke beveiligingscorrecties.

Vatbaar voor hackers

Hoewel een besturingssysteem in orde kan lijken omdat het alles doet wat u nodig heeft, kan het, als de leverancier het niet langer ondersteunt, vatbaar zijn voor aanvallen. Wanneer besturingssystemen het einde van de levensduur bereiken, blijven de kwetsbaarheden bestaan zonder dat er patches worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen cyberaanvallers potentieel toegang krijgen tot uw systeem. Het is daarom van belang uw besturingssysteem bij te werken om uw systeem of bedrijfsnetwerk te beschermen tegen dit vermijdbare probleem.

Windows 7



Onder degenen die nog steeds Windows 7 gebruiken, nemen consumenten 7% in, kleine en middelgrote ondernemingen (SMB’s) 5,7% en zeer kleine ondernemingen (VSB's) 4,9%. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat besturingssystemen up-to-date zijn in verband met de veiligheid van gegevens en (bedrijfs)netwerk. Voorlopig kunnen bedrijven nog een uitgebreide betaalde ondersteuning voor Windows 7 krijgen, maar dit betekent extra kosten - en dit aanbod is niet voor altijd beschikbaar.

Windows XP en Vista



Uit de bevindingen van Kaspersky blijkt ook dat een klein percentage (minder dan 1%) van de mensen en bedrijven nog steeds oudere besturingssystemen gebruikt, zoals Windows XP en Vista. De ondersteuning hiervan eindigde in respectievelijk 2014 en 2017. In totaal draait bijna een kwart (24%) van de gebruikers wereldwijd nog steeds een Windows OS zonder mainstream-ondersteuning.