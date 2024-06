Veel zorginstellingen hebben last van DDoS-ransomware aanvallen

Hoe kunnen we de ’remote support gap’ dichten?

Telezorg maakt gebruik van technologie om zo op afstand de gezondheidszorg te ondersteunen. Hoewel het gebruik van telehealth wereldwijd toeneemt, verhinderen verouderde IT-problemen dat 24% van bedrijven binnen de gezondheidszorg apparaten op afstand kunnen ondersteunen. Dit heeft invloed op de capaciteit om dagelijkse routines te moderniseren.

77% van de Nederlandse telezorgwerkers is van mening dat hun organisatie baat zou hebben bij beter onderling verbonden apparatuur. Ondanks dat het aantal apparaten en de complexiteit van apparaten is toegenomen, blijft de bijbehorende infrastructuur achter. Ook de benodigde processen rondom management houden geen gelijke tred. Dit vermindert het vermogen om goed gebruik te maken van telezorgtechnologieën en de bijbehorende gegevens.

63% van de Nederlandse zorgverleners geeft toe afhankelijk te zijn van gedateerde technologie. Deze trend zet zich voort in andere landen zoals Duitsland (81%), Canada (77%) en Frankrijk (73%). Daar geloven bijna alle zorgprofessionals dat ze worden gehinderd door verouderde systemen.

SOTI’s onderzoek toont ook aan dat Artificial Intelligence (AI) een belangrijke drijfveer kan zijn voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Meer dan de helft (54%) van de Nederlandse organisaties overweegt het gebruik van AI. Ondanks de interesse in AI blijven er toch hindernissen: 53% van de Nederlandse zorgverleners voelt zich bijvoorbeeld angstig over AI en hoe het gebruikt kan worden.

Zorgen omtrent de veiligheid van data nemen toe zolang verouderde systemen blijven aanhouden

Ook informatiebeveiliging is een groeiend probleem in de gezondheidszorg. 15% van de werknemers in de gezondheidszorg zegt dat het hun grootste zorg is. Meer dan de helft (55%) heeft sinds 2022 een extern datalek meegemaakt. Verder worden er ook veel interne lekken opgemerkt: 34% van de ondervraagden heeft meegemaakt dat een werknemer data bewust lekte. 52% heeft zelfs een DDoS-ransomwareaanval meegemaakt. SOTI’s onderzoek toont aan dat er robuuste maatregelen nodig zijn om data te beschermen. Bedrijven zullen meer moeten gaan investeren in digitale beveiliging. Daarnaast bewijst het onderzoek ook dat er een directe link is tussen het gebruik van verouderde technologie en veiligheidsproblemen.

“Ons onderzoek benadrukt een zorgwekkende realiteit: meer dan de helft van de Nederlandse zorginstellingen heeft te maken gehad met DDoS-ransomwareaanvallen, waarmee de dringende vraag naar verbeterde beveiligingsprotocollen wordt benadrukt. Bovendien benadrukt 37% van de Nederlandse zorgverleners dat verouderde IT-systemen de kwetsbaarheid voor cyberdreigingen vergroten,” legt Peter Schuchmann, Sales Manager Benelux bij SOTI, uit. “Het integreren van AI en geavanceerde technologieën is essentieel om de efficiëntie te verbeteren en de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen te verminderen, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten in de gezondheidszorg en een groter vertrouwen in het gezondheidssysteem.”

Om de risico’s van gegevensbeveiliging aan te maken moeten organisaties prioriteit geven aan robuuste oplossingen voor apparaatbeheer. Het SOTI ONE Platform biedt uitgebreide zichtbaarheid en sterke security voor apparaten die op afstand beheerd worden. Bovendien kunnen organisaties real-time inzicht krijgen om data-gestuurde besluitvorming te vergemakkelijken. Het is cruciaal voor IT-besluitvormers om te begrijpen hoe apparaten worden gebruikt in bedrijfsvoering. Dit om proactief problemen snel en efficiënt aan te kunnen pakken.

[Fotocredits – BPawesome © Adobe Stock]