De EU moet zichzelf boete geven: houdt zich niet aan eigen privacyregels

De EU wordt vaak gezien als een grote boeman in de techwereld. Het geeft boetes aan Meta en aan Google en het jaagt achter onder andere Temu en Shein aan. Maar soms maakt het zelf ook wel eens een misstap, zo blijkt. Het moet zichzelf een boete geven omdat het zich niet houdt aan zijn eigen regels rondom databescherming.

EU-boete voor… EU

Waar het vele miljoenen van grote techbedrijven eist, daar valt de boete die het zelf moet betalen wel mee. Het betaalt 400 euro aan iemand die zich voor een conferentie wilde inschrijven, omdat deze Duitser dat via ‘inloggen met Facebook’ deed. Wat blijkt? De persoonlijke data van de burger in kwestie wordt naar de Verenigde Staten gestuurd, wat tegen de eigen EU-regels is.

Het is natuurlijk geen enorm bedrag, maar het mag wat ons betreft wel in het nieuws dat de EU al zoveel jaar strijdt tegen die data die zomaar overal heen wordt gestuurd, terwijl het vervolgens zelf een ‘onveilige’ methode biedt om met Facebook in te loggen waarna de data van de persoon in kwestie naar de VS gaat. Regelgeving die voor menig bedrijf frustrerend te noemen is, waaronder uitgerekend Meta, het moederbedrijf van Facebook.