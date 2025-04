2,4 miljoen Nederlanders zijn wel eens online opgelicht

‘Ik had beter moeten weten’

Bovendien is het belangrijk om te erkennen wat er is gebeurd. Stop met denken ‘Ik had beter moeten weten’: het kan iedereen overkomen. Er is je iets heel naars overkomen, dus wees lief voor jezelf. Geef jezelf niet de schuld en schaam je niet, want daders gaan ontzettend geraffineerd te werk. Je kunt je gevoelens bijvoorbeeld in een dagboek schrijven of met familie praten om ze te verwerken. Ook kun je overwegen om je gevoel van veiligheid weer wat groter te maken door je wachtwoorden te veranderen, de oplichter zoveel mogelijk te blokkeren en te kijken of iemand met meer verstand van cyberveiligheid je kan helpen je accounts veilig te houden.

Ben je daarna nog steeds angstig of voel je je onaangenaam over de situatie, dan helpt naast praten ook simpelweg de tijd: naarmate die verstrijkt, ben je waarschijnlijk beter in staat het los te laten. En kun je, als je dat nog niet hebt gedaan, mogelijk alsnog melding doen bij instanties die je kunnen helpen.