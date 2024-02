The Undrinkable Can een blikje Cola wat je niet kunt opdrinken

Zou jij een blikje Coca-Cola kopen wat je niet kunt opdrinken en dan ook nog eens voor een bedrag van meer dan 100 dollar. Rare vraag, raar idee, of toch niet want wat is er precies aan de hand in het Mexicaanse Chiapas?

The Undrinkable Can

The Undrinkable Can is een gedurfd en satirisch 360 Art-project gericht op het onder de aandacht brengen van de milieuramp en alarmerende gezondheidsproblemen veroorzaakt door de Coca-Cola Company, aldus de bedenkers.

Het concept van het ondrinkbare blikje Cola is een gelimiteerde oplage van 1.500 op maat gemaakte blikjes, elk gevuld met Coca-Cola en permanent verzegeld, dus onmogelijk te openen! Elk blikje wordt verkocht met de genummerde displaydoos en de 39 gram suiker (daar schrik je wel van als je het ziet), wat precies de hoeveelheid is die standaard in een blikje cola zit.

Tegen het einde van de maand zal 100% van de winst uit 'The Undrinkable Can' worden geïnvesteerd in een shortpositie op de aandelen van Coca Cola op Nasdaq. Een positie die de bedenkers enkele maanden later openbaar willen maken.



Als de aandelenprijs van Coca-Cola is gestegen, verliezen de bedenkers. Als de aandelenprijs van Coca-Cola echter daalt, hebben de creatieve geesten gewonnen. Bij een positief resultaat wordt de 100% van winst uit deze short gedoneerd aan 3 verschillende NGO's gevestigd in Chiapas (Mexico), die vechten tegen het 'waterwin monopolie' van Coca-Cola in die regio.