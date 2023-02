Zo creëer je de vetste office space in 2023

In een tijd waarin steeds meer mensen vanuit huis werken, is het belangrijk om een comfortabele en productieve werkomgeving te creëren. Een goede manier om dit te doen is door je kantoorruimte een opfrisser te geven.



Een gave werkomgeving kan de gezondheid en productiviteit van je medewerkers ten goede komen. Een goed ontworpen kantooromgeving kan ook helpen bij het aantrekken en vasthouden van getalenteerde werknemers. Als bedrijven werknemers willen werven en behouden die zowel productief als betrokken zijn bij hun werk, wordt de layout van het kantoor steeds belangrijker.

Er wordt steeds meer waarde gehecht aan flexibiliteit

Bij de herinrichting van kantoorruimtes zal het nodig zijn om aanpassingen te maken voor alle verschillende soorten werknemers. De ouderwetse kantoorruimte zal plaats maken voor een werkruimte waarin sociaal contact, samenwerking en het kweken van werkrelaties centraal staan.

De verlichting is een van de meest cruciale onderdelen van een hippe kantooromgeving

Het is cruciaal om te investeren in verlichting die de sfeer van je kantoorruimte verbetert. Ga bijvoorbeeld voor verlichting die verstelbaar is, zodat je de sfeer kunt aanpassen aan het tijdstip van de dag en de activiteiten die gaande zijn.

Met goede verlichting kun je vermoeide ogen, hoofdpijn en andere lichamelijke ongemakken voorkomen die het welzijn en de productiviteit van een werknemer negatief kunnen beïnvloeden.

Schaf een eettafel voor een eetruimte waar medewerkers samenkomen

Een eettafel kopen is een cruciaal onderdeel van een stijlvolle werkruimte. Dit biedt een ruimte om te werken en te eten, maar ook om tot rust te komen en te communiceren met je collega's.

Ook kan een comfortabele eettafel werknemers een plek bieden om te ontspannen, hun lunch te eten en te socialiseren met hun collega's, wat hun algehele tevredenheid en betrokkenheid bij het werk kan vergroten.

Een eettafel op de werkplek kan werknemers aanmoedigen om samen te komen, te socializen en samen aan projecten te werken. Dit kan een gevoel van gemeenschap en samenwerking bevorderen, wat kan leiden tot sterkere relaties en een positievere werkomgeving.

Tip: er is een ruime keuze aan stijlen beschikbaar voor eettafels, van klassiek tot eigentijds en van ronde eettafels tot rechthoekig. Zorg ervoor dat de eettafel voldoende ruimte heeft en past bij het ontwerp en de sfeer van je kantoor.

De werkplek een boost geven door het gebruik van gadgets

Door taken eenvoudiger en effectiever te maken, en medewerkers geïnteresseerd te houden in hun werk én werkplek, kunnen gadgets helpen. Polssteunen, zit-sta-bureaus en ergonomische muismatten zijn enkele voorbeelden van gadgets die werknemers kunnen helpen een gezonde en comfortabele werkhouding te handhaven, waardoor het risico op letsel en vermoeidheid afneemt.

Ook fitnesstrackers dragen bij aan dit doel! Het bevorderen van een gezonde levensstijl onder het personeel kan zowel hun algemene welzijn als hun werkplezier vergroten.

De meeting-room inrichten met planten? Doen!

Planten kunnen een aanzienlijk verschil maken in de manier waarop het kantoor eruit ziet en aanvoelt. Planten en ander groen kunnen een gezonde en effectieve werkomgeving ondersteunen en daarnaast een mooie en natuurlijke omgeving bieden. Zelfs als je je planten niet elke dag water wilt geven, zijn er genoeg planten om uit te kiezen!