​8 tips om eenzaamheid tijdens thuiswerken tegen te gaan

Een andere uitstekende gelegenheid om wat me-time in te plannen, is tijdens het pendelen naar een werkplek buitenshuis. Anderzijds kun je ook profiteren van de teruggewonnen reistijd voor je favoriete activiteiten. Vrijwilligerswerk is een andere geweldige manier om nieuwe mensen te ontmoeten, terwijl je je gemeenschap ondersteunt en je een groter gevoel van doelgerichtheid geeft.

Plan je werkweek om te zien waar je favoriete activiteiten tussen passen en besteed tijd aan het bijpraten met vrienden en familie. Natuurlijk hoef je jezelf niet de hele tijd bezig te houden. Op sommige dagen wil je na werk misschien gewoon even rustig op de bank zitten. Een telefoongesprek met een geliefde of een sportles volgen tijdens je lunchpauze, geven je energie en helpen eventuele gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan.

Contact maken met andere thuiswerkenden is vooral belangrijk voor zelfstandigen. Maak kennis met een lokale coworking community of online Slack-communities . Op momenten dat je snakt naar een sociaal momentje, schroom dan nog om die Slack-chat te openen voor een virtuele koffie-date.

Mensen ontmoeten die dezelfde gedeelde ervaringen doormaken als jij - eenzaamheid, werken door de pandemie of aanpassen aan werken op afstand - brengt mensen dichter bij elkaar en biedt goede netwerkmogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld lid worden van een online community, coworking community of digital nomad groep.

Deelnemen aan een coworking community waarbij je toegang hebt tot hun werkruimte is een uitstekende manier om te netwerken en het gevoel van op kantoor zijn te ervaren. Deze ruimtes bieden een rustigere omgeving dan een café,en beschikken vaak over volledig uitgeruste keukens met tal van andere voorzieningen tegen een dagelijkse of maandelijkse vergoeding.

Thuiswerken betekent niet dat je elke dag vanuit je thuiskantoor moet werken. Werken vanuit coworking ruimtes, een lokale bibliotheek of laptop-vriendelijke cafésdynamiek in je werkdag en zorgt voor je dagelijkse dosis sociale verbinding. Als je baan het toelaat, kan werken vanuit een café een uitstekende manier zijn om je werkuren door te brengen op een plek die je leuk vindt. Zelfs het zoeken naar een geschikte werkplek kan een avontuur op zich zijn. Zorg ervoor dat het café dat je kiest sterke wifi, comfortabele stoelen en genoeg beschikbare stopcontacten heeft. Meer heb je niet nodig!

Psychologen hebben onderzocht wat het gebrek aan sociale interactie, die normaal gesproken plaatsvindt in een kantooromgeving, voor impact heeft op onze creativiteit, productiviteit en geestelijke gezondheid. Studies over eenzaamheid bij werknemers op afstand laten zien dat bijna tweederde van de werknemers zich geïsoleerd voelt wanneer ze vanuit thuis werken. Het percentage ligt hoger voor freelancers en ondernemers. De door de pandemie veroorzaakte sociale afstand heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt.

Remote working of ook wel het ‘nieuwe werken’ lijkt inmiddels meer voordelen dan nadelen te brengen. Denk aan flexibele werkschema's, geen woon-werkverkeer en werken waar je maar wil. Volgens Buffer's State of Remote Work-rapport 2022 zou 97% van de mensen de rest van hun loopbaan op afstand willen blijven werken en het anderen ook aanraden. Tegelijkertijd ligt eenzaamheid op de loer. Om dit tegen te gaan hebben we acht handige tips op een rijtje gezet, zodat je tijdens het remote werken toch verbonden blijft voelen.

4. Optimaliseer de kantoorinrichting

Slechte ventilatie en een rommelig bureau kunnen een negatieve invloed hebben op je productiviteit en betrokkenheid, ongeacht je werkplek. Er is zelfs een naam voor: "Sick Building Syndrome". Dit komt vaak voor in kantoren met slechte ventilatie, tl-verlichting, te veel stof, overvolle bureaus, etc. Wanneer je vanuit huis werkt, is aandacht besteden aan de indeling van je thuiskantoor van belang. Verwijder rommel van je bureau en uit lades, laat voldoende natuurlijk licht binnen en plaats je bureau naast een raam zodat je mensen, auto's en de natuur buiten kunt horen en zien. Een aangename werkruimte zorgt ervoor dat je je gedurende de dag meer gestimuleerd en geïnspireerd voelt, wat je productiviteit en stemming een boost geeft.

5. Breng tijd buiten door

Tijd doorbrengen in zonlicht en frisse lucht heeft veel voordelen: het helpt de focus te vergroten, te ontstressen en je bloedsomloop te verbeteren. Bovendien gaat het eenzaamheid tegen, aangezien er volop buitenactiviteiten plaatsvinden en sporten met anderen kunnen worden beoefend. Zelfs een korte wandeling in het park is een geweldige manier om wat frisse lucht te krijgen, voordat je aan een nieuwe taak begint of om je hoofd leeg te maken nadat je klaar bent met werken. Als je draagbare wifi of een hotspot hebt, kun je het park zelfs tot je kantoor maken voor een dag. Als het weer het toelaat, natuurlijk.

6. Neem afstand van je telefoon en computer

Bij het werken op afstand is de grens tussen werk en vrije tijd vaak onduidelijk, wat onze balans tussen werk en privé beïnvloedt en kan leiden tot burn-outs. Van tijd tot tijd is het belangrijk om te socializen en te ontspannen zonder de drang om e-mails te controleren of een telefoontje te plegen.

Hoewel praten met collega's of klanten over werkgerelateerde zaken misschien als gezonde sociale interactie voelt, is het nog steeds werk. Overdag wat tijd vrijmaken om afstand te nemen van je werk - dus Slack-meldingen uitzetten, je laptop dichtklappen en over andere dingen praten - is belangrijk. Je kunt nog steeds met je teamleden of anderen praten in een co-working space, maar probeer werkgerelateerde onderwerpen over te slaan. Door het gesprek over te schakelen naar muziek, reizen of huisdieren, frist je dag op en voorkom je dat je je opgeslokt voelt door je werk.

7. Neem een huisdier

In 2020 ontdekte Microsoft dat 28% van werknemers liever meer thuis werkt, omdat ze op die manier meer tijd met hun huisdieren kunnen doorbrengen. Katten, honden en andere dieren kunnen depressies voorkomen of verlichten. Ook kan het je geestelijke gezondheid verbeteren, door eenzaamheid te bestrijden. Bovendien kunnen huisdieren stress en angst verminderen, je doelgerichtheid versterken en je humeur en slaapkwaliteit een boost geven.

Naast het bieden van gezelschap, vereisen sommige huisdieren, zoals honden, dat je actiever bent, wat je lichamelijke gezondheid ten goede komt. Tijdens het uitlaten van je hond ontmoet je andere hondenbezitters en ben je sociaal betrokken.

8. Vraag om hulp als je je down voelt

Ondersteuning vragen en delen hoe je je voelt is cruciaal bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid tijdens het thuiswerken. Waarschijnlijk ben je niet de enige die zich zo voelt, en ervaren anderen soortgelijke emoties. Neem contact op met je collega's, vraag hen hoe het gaat en deel je ervaringen. Praten over hoe je je voelt zal resulteren in extra steun van je collega's op afstand.

Erkennen dat je een helpende hand nodig hebt, is niet de gemakkelijkste taak. Soms worden we zo overspoeld met werk dat we geen tijd hebben om ons bewust te zijn van onze gevoelens. Neem hier de tijd voor. Onderneem een paar van bovengenoemde acties op moment dat je je eenzaam voelt en kijk welke je helpen om op de meest comfortabele en succesvolle manier met eenzaamheid om te gaan.

Eenzaamheid vermijden tijdens werken op afstand

Eenzaamheid is geen direct gevolg van werken op afstand. Het is een teken dat we nog niet helemaal gewend zijn aan deze manier van werken. Om de sociale interactie te krijgen die je nodig hebt, is bewuste inspanning en toewijding vereist. Door net zoveel tijd te investeren in je vrienden, familie en hobby's als in je werk, kun je genieten van alle voordelen van werken op afstand zonder het gevoel van eenzaamheid.

Artikel is geschreven door Dennis Valkema, Leader Benelux van Deel.