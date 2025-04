Heeft het nog zin om te investeren in Bitcoin?

Bitcoin is de ‘moeder’ der cryptovaluta. Veel mensen kennen de term bitcoin beter dan cryptovaluta. Maar er zit ook een limiet in hoeveelheid Bitcoin die er kan bestaan: 21 miljoen stuks. Heeft het dan zin om na al die jaren nog in deze munt te investeren?

Bitcoin

Als je net met crypto begint, dan heb je je waarschijnlijk weleens afgevraagd of het slim is om in Bitcoin te stappen. Iedereen weet de waarde van Bitcoin, dus interessant is het zeker. Het is zo bekend, het is vaak succesvol, dat is een goed idee, toch? Dat hoeft niet zo te zijn. Net als dat het gelukkig ook niet zo hoeft te zijn dat je meteen een hele Bitcoin moet kopen, mocht je toch investeren in deze crypto.

Je hoeft niet een hele Bitcoin te kopen, je kunt ook investeren in een deel ervan. Gelukkig maar, want de munt is op het moment van schrijven 78.226 euro waard. Dat zou wel een heel flinke investering zijn. Je kunt net zoveel in Bitcoin investeren als je wil: dus ook als dat een paar tientjes is. Je koopt dan een deel van een Bitcoin.

Op dit moment wordt Bitcoin nog gemijnd, maar er is dus wel afgesproken dat er een einde aan komt als er eenmaal 21 miljoen Bitcoin bestaan. Dat heeft de anonieme oprichter van de munt, Satoshi Nakamoto, bepaald om er zo voor te zorgen dat het een schaarse munt blijft, zoals ook goud zijn waarde heeft omdat er maar zoveel van is. Wel is er elke vier jaar een halvering waarmee de beloning die miners krijgen weer door de helft gaat. Er wordt verwacht dat de laatste Bitcoin rond 2140 wordt gemijnd. Dat op een gegeven moment alle Bitcoin bestaat die er maar kan bestaan, dat gaat in onze levens niet meer gebeuren.

Cryptovaluta

Maar hoe weet je nou of Bitcoin een goede keuze is? Net als bij andere cryptovaluta weet je dat niet zeker. Kijk bijvoorbeeld naar Amerika: als Trump erg anti-Bitcoin is, dan wordt de munt ineens een stuk minder waard. Maar zoals vrij recent toen hij juist achter de crypto ging staan, bereikte de munt voor het eerst een bedrag van meer dan 100.000 euro per stuk. Het is dus wel een spannende markt om je in te begeven: altijd in beweging. De ene dag kun je weinig hebben aan je investering, de volgende dag kun je je vrienden vertellen dat je meer dan dubbele winst hebt.

Er zijn mensen, zoals durfkapitalist Tim Draper, die denken dat Bitcoin tegen het einde van het jaar maar liefst 250.000 euro per stuk zou kunnen kosten. Er zijn ook mensen die de trend die zich sinds een paar weken heeft ingezet nog doorgaat, dus die zien het een stuk minder rooskleurig in. Mocht je willen investeren in Bitcoin, dan ga je een spannende business in, waarin elke dag anders is en waarmee je veel geld kunt verdienen. Maar let wel: je kunt je geld ook verliezen, dus gebruik geen geld dat je hard nodig hebt.